Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Partisinin il başkanları toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı öncesinde birbirlerine yönelik sert eleştirilerinin yer aldığı videoyu izleten Babacan, “Bunca hakareti yapıp siz nasıl birbirinizin yüzüne bakıp el ele tutuşabiliyorsunuz” dedi.



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin il başkanlarını topladı. Konuşması sırasında Bahçeli ve Erdoğan’ın Cumhur İttifakı öncesinde birbirlerine yönelik ağır eleştirilerinin yer aldığı video izleten Babacan, şöyle konuştu:





“Anlaşılan o ki 6 siyasi partinin demokratik olgunluk göstermesi, iktidar ortaklarının epey ilgisini çekmiş. Krizlerin ortağı Bahçeli de dün yine konuşmuş, sürekli nefret hakaret başka bir şey bilmiyor çünkü. Nasıl yüz yüze bakabiliyorlar diyor, hayrete düşmüş, sanıyor ki farklı fikirlerde insanlar yan yana gelip sorunları çözemez. Tabi ki farklı fikirlerimiz olabilir. Ama hep birlikte demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, özgürlük diyoruz. İşte sayın Bahçeli, biraz demokrasi bilincine sahip olsa insanlık için küçük kendisi için büyük bir adım atacak ve ne diyecek ya bunların da belki haklı olduğu yerler var diyecek, ama işi sürekli nefret hakaret üretmek.





Sayın Bahçeli’ye bir video izletmek istiyorum, Sayın Erdoğan da izlesin, asıl onlara soruyorum bunca hakareti yapıp, birbirinizle ilgili ileri ifadeler kullanıp siz nasıl birbirinizin yüzüne bakıp el ele tutuşabiliyorsunuz.”







