Samanyolu Haber /Gündem / "Ekmekle oynamayın" /30 Mart 2022 19:40

"Ekmekle oynamayın"

Yükselen enflasyon ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket tüketim ve gıda maddelerine zam olarak yansırken, ekmek de zamlanan ürünler arasında yer alıyor. Bu konuyu gündemine taşıyan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ekmekle oynamayın, ekmek adamı çarpar, ekmekle oynayan iflah olmaz.” ifadelerini kullandı.

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Zamlanan ürünler arasında yer alan ekmek fiyatlarını eleştiren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ekmekle oynamayın, ekmek adamı çarpar, ekmekle oynayan iflah olmaz.” ifadelerini kullandı.

Yükselen enflasyon ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket tüketim ve gıda maddelerine zam olarak yansırken, ekmek de zamlanan ürünler arasında yer alıyor. Bu konuya değinen Sarıgül tepkisini dile getirdi.

"EKMEKLE OYNAMAYIN"

Sarıgül, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı. Yetkilileri uyarıyorum; bu artışın ekmek fiyatlarına yansımasını muhakkak önleyin. Ülkemizde günde 34 liradan az geliri olan 12 milyon, günde 15 lirayla geçinen 4 milyon insanın yaşadığını unutmayın. Ekmekle oynamayın, ekmek adamı çarpar, ekmekle oynayan iflah olmaz” dedi.

Sarıgül’ün açıklamalarının tamamı ise şöyle:

“Mübarek Ramazan ayı başlıyor. Bütün yurttaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum.

Türkiye Ramazan ayına maalesef sevinçle giremiyor. 5 litrelik ayçicek yağı 200, bir kilo domates 15, bir marul 10 lira, ramazan pidesi 5 lira olmuş, millet kara kara düşünüyor. Mutfaklarda huzur yok. Durum bu haldeyken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı. Yetkilileri uyarıyorum; bu artışın ekmek fiyatlarına yansımasını muhakkak önleyin.

Yurttaşlarımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Ülkemizde günde 34 liradan az geliri olan 12 milyon, günde 15 lirayla geçinen 4 milyon insanın yaşadığını unutmayın. Ekmekle oynamayın, ekmek adamı çarpar, ekmekle oynayan iflah olmaz.”
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