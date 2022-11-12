Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan bildik üslup: 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı sana bu paraları verecek?' /12 Kasım 2022 13:08

Erdoğan'dan bildik üslup: 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı sana bu paraları verecek?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine ilişkin, "İngiltere’de bu kadar enayi var mı; sana bu paraları verecek" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kara para ve uyuşturucuya yönelik açıklamaları ile İngiltere ziyaretin ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şunları söyledi: "Şimdi 'temiz para getireceğim' diyor. Sen kimsin? Hani Londra’ya gidişi eleştiriyordun? Buradan getireceğin parayı kime getireceksin? Sen iş adamı mısın? Senin yanında böyle bir para talebinde bulunan birileri mi var? Parayı kime getiriyorsun? Yani affedersiniz İngiltere’de bu kadar enayi var mı; sana kalkacaklar bu paraları verecekler; "Al Bay Kemal bunu Türkiye'de nerede kullanırsan kullan' diyecekler."

HAKAN ŞÜKÜR SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ
Erdoğan'a, TV5 kanalının Hakan Şükür'ü canlı yayınına konuk alması da soruldu. Erdoğan, "Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler" yanıtını verdi.

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