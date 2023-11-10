Erdoğan'dan hem AYM'ye hem de AYM'ye destek verenlere sert sözler

Yargıda 'Can Atalay' krizine neden olan Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusu kararına ilişkin ilk kez konuşan Erdoğan, Yargıtay'ı destekledi. AYM'nin Yargıtay'ın hak ihlali kararına uymamasını 'hafife' alamayacağını belirten Erdoğan, Yargıtay'a tepki gösteren AK Parti'nin önemli isimlerine de sert sözlerle seslendi: Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz,. Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip, AYM'ye övgüler düzüyorsa yanlış yapıyorlar.

Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili "hak ihlali" kararı vererek serbest bırakılmasına hükmetmiş, kararı uygulanması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Ancak Mahkeme kararı uygulamak yerine muhatabının Yargıtay olduğunu öne sürerek Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletti.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise Atalay hakkındaki mahkûmiyet hükmünün kesinleşmiş olduğunu savunarak hak ihlali kararına uyulmamasına karar verdi, kararı Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi işlemlerine başlanması için TBMM Başkanlığı'na gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ayrıca "Anayasa hükümlerini ihlal ettiği ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aştığı" iddiasıyla hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Türkiye tarihinde bir ilk ve yargıda krize neden olan Yargıtay kararına ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Muhalefet ve ülkenin önde gelen kurumlarına ek olarak AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik gibi AK Parti'nin önemli isimleri de bu durumu eleştirenler arasında oldu.



ERDOĞAN YARGITAY'I DESTEKLEDİ



Özbekistan ziyareti sonrası uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AYM'nin tutuklu vekil Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına uymayan ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay'ı destekledi.

AYM'nin Yargıtay'ın attığı bu adımı 'hafife' alamayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'ı eleştiren AK Partili kişilere de isim vermeden sert sözlerle seslendi:



"Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip, Anayasa Mahkemesi’ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Buralarda kalkıp da birilerine şirin görünmenin anlamı yok."

