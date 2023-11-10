Samanyolu Haber /Gündem / Rusların eşya ve arabalarına el konulmayacak /10 Kasım 2023 10:42

Rusların eşya ve arabalarına el konulmayacak

Avrupa Parlamentosu’ndan sınır hatlarında ve gümrüklerde ‘Rusların eşya ve arabalarına el konulmaması’ tavsiyesi geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Avrupa Parlamentosu üyeleri, genel kurul toplantısında, Avrupa Komisyonu'nun Rusların kişisel araçlarının Avrupa Birliği ülkelerine girişte el konulmasına ilişkin yasağı yeniden gözden geçirmesini öneren bir kararı kabul etti.

Kararda, Rusların eşyalarına ve arabalarına el konulmasının "yaptırımların amacını gözden düşürdüğü" belirtiliyor.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan üye ülkelere Rus plakalı arabayla gelenlerin kişisel araçlarına yönelik yasağı yeniden gözden geçirmesini talep ederek, bu yasağın ‘itibarsızlaştırıcı bir yaptırım aracı’ olduğunu bildirdi.

Rusya'ya yönelik Avrupa yaptırımlarının etkinliğine ilişkin eleştirilere yer verilen açıklamada, aşırı olarak değerlendirilen bu yasağın 'itibarsızlaştırıcı' nitelik taşıdığı vurgulandı.

8 Eylül'de Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarının yaptırımlar kapsamında Rus plakalı araçlarla AB ülkelerine giremeyeceğini açıklamış, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya bu kararı uygulayan ülkeler olmuştu.

Bunun ardından Avrupa Komisyonu, AB ülkelerinin sağduyulu davranması ve Rusların lüks olmayan kişisel eşyalarının geçişine müdahale etmemesi gerektiğini açıklayarak tavsiyelerde düzenleme yapmıştı.
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