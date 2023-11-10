İsviçre Bankası'ndan Türkiye için dolar ve faiz tahmini

İsviçre’nin en büyük bankası UBS, küresel görünüm raporunda Türkiye ekonomisi ile ilgili tahminlerine de yer verdi.





Banka, dolar kurunun 2024 sonunda 39 TL’ye, 2025 sonunda 48 TL’ye yükseleceğini öngördü.





UBS ekonomistlerinin tahminlerine göre, Euro kuru da 2024 sonunda 44,9 liraya, 2025 sonunda 57,6 TL’ye yükselecek.





Tüketici enflasyonunun 2023’ü yüzde 70 ile kapatmasını bekleyen UBS, bu oranın 2024 sonunda yüzde 41,4, 2025 sonunda yüzde 21,1 olmasını bekliyor. Banka, enflasyonun 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 77 ile zirveyi görmesini öngördü.





Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta yayımladığı raporda enflasyon tahmini 2023 sonu için yüzde 65, 2024 sonu için yüzde 36, 2025 sonu için yüzde 14 olmuştu.





TCMB’nin politika faizinin 2023’ü yüzde 40 ile kapatmasını bekleyen banka, bu oranın 2024 sonunda yüzde 25, 2025 sonunda yüzde 20 olmasını bekliyor.





2023’ün kalan iki ayında 250’şer baz puanlık daha faiz artışı ve ek makro ihtiyati tedbirler bekleyen banka, 2024’ün ikinci yarısında faiz indirimlerinin başlamasını öngörüyor.





‘EKONOMİ YAVAŞLAYACAK’

Bankanın büyüme beklentileri ise 2023 için yüzde 4,4, 2023 için yüzde 2,4, 2025 için yüzde 3,2 oldu. Banka, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın, makro dengesizliklerin düzeltilmesini sağlayacağını vurguladı.





Raporda, cari açık beklentileri de 2023 için 50 milyar dolar, 2024 için 39 milyar dolar, 2025 için 27 milyar dolar oldu.





Banka, Türkiiye ekonomisinin büyüklüğünün 2023 sonunda 1 trilyon 106 milyar dolara, 2024 sonunda 1 trilyon 277 milyar dolara, 2025 sonunda 1 trilyon 313 milyar dolara ulaşacağını öngördü.





Kişi başı milli gelirin de 2023 sonunda 12 bin 817 dolar, 2024 sonunda 14 bin 637 dolar, 2925 sonunda 14 bin 891 dolar olacağı beklentisi raporda yer aldı.





‘EN BÜYÜK BELİRSİZLİK KKM’

Yerel seçimlere kadar mevcut ortodoks politikaların ve TL’de kontrollü değer kaybının devamını bekleyen banka, yerel seçim sonrasında bir politika değişikliği olup olmayacağına dair artan belirsizlikler olduğunu vurguladı.









Banka, en büyük belirsizliğin ise kur korumalı mevduatın (KKM) akıbeti ve Türk yetkililerin KKM’deki 107 milyar dolarlık hacmin ne kadarını standard TL mevduata dönüştürme ve KKM’den döviz mevduata büyük bir geçişi önleme konusunda ne kadar başarılı olacağıyla ilgili olduğunu yazdı.