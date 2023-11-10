Güney Afrika'da önemli diyalog anlaşması

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA





Güney Afrika merkezli Turkuaz Harmoni Enstitüsü (THI), dinler arası diyaloğun derinleşmesi ve toplumsal birliğin sağlanması vizyonu çerçevesinde dünyanın en başarılı yüksek öğretim kurumları arasında yer alan Pretoria Üniversitesi’nin (UP) Teoloji Departmanı arasında kritik bir iş birliği anlaşmasını imza altına aldı. California State Üniversitesi Dini Çalışmalar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sophia Pandya’nın, UP Teoloji Departmanı öğrencilerine ve katılımcılara yaptığı “Kadınlar ve dinler arası diyalog: Hizmet Hareketi’nden örnekler” başlıklı konferansın ardından, iki kurum arasında imzalar atıldı.





Anlaşma üniversitesinin idari başkent Pretoria’da bulunan ana kampusünde, UP Teoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Dirk Human ve Turkuaz Harmoni Enstitüsü Genel Direktörü Ayhan Çetin arasında imzalandı. İmza töreni öncesi, Kalifornia’dan gelen Prof. Dr. Pandya’nın Hizmet Hakeketi konulu sunumunu da izleyen Human “Bugün bu salonda toplanmamızın güzel bir işi sonuç vereceği yaratıcımız tarafından da onaylanmış ki gökyüzünden rahmet damlaları üzerimize iniyor.” ifadeleri ile konuşmasına başladı. Human şöyle devam etti, “Güney Afrika’nın öncü araştırma üniversitesi olarak, kapsayıcı diyalogu teşvik eden platformlar oluşturmanın gerekliliğini biliyoruz. Bu anlaşma bu alanda pek çok yeni fırsat sunacak. Akademi ile toplum temelli kuruluşlar birleştiğinde, toplumsal uyum için ulaşabileceğimiz ilerlemeyi hayal edin. İşte bu iş birliği, böyle bir geleceğin habercisidir ve bizlere büyük bir umut vermektedir.”





THI Genel Direktörü Ayhan Çetin ise, “ Turkuaz ve UP, Salı günkü tarihi buluşmada, farklı inanç yapıları ve grupları arasındaki anlamlı diyalogları kuvvetlendirme adına, bu projeleri somut bir anlaşmaya dökerek, bu alanda cesur bir adım attı. Bu stratejik ortaklık, çeşitlenen eğitim programlarının hayata geçirilmesinden, herkese açık diyalog ve etkinliklerin organize edilmesine, dini çeşitliliğe saygının arttırılmasına yönelik araştırmaların yapılmasına kadar geniş bir faaliyet skalasını içermekte. Afrika’da ve dünyanın bir çok yerinde devam eden şiddetli çatışmalara gönderme yapan Çetin, “Bu iş birliği, bir arada yaşama kültürünü güçlendiren ortak ideallerimizi aydınlatan bir meşaledir. Karşılıklı anlayış köprüleri kurarak farklılıklarımızdan değerli dersler çıkarabilir ve toplumsal uyuma olumlu katkılarda bulunabiliriz. UP dinlerarası diyaloğa akademik derinliğini katarken, THI ise geniş toplumsal ağıyla bu birlikteliği zenginleştirecek.”





Turkuaz ve UP Teoloji Departmanı bünyesinde faaliyet gösteren “Oxford Din ve Kamusal Yaşam Merkezi (OCRPL)” arasında planlanan etkinlikler arasında, kültürel ve dini konulara odaklanan konferanslar, eğitimler, atölye çalışmaları ve gençlik kampları bulunuyor.





Turkuaz kadınların dinlerarası diyalog faaliyetlerinde öncülük yapıyor





Prof. Pandya Pretoria’daki imza töreninin ardından şunları ifade etti, “Hizmet Hareketi ile ilk kez 1999 yılında yaşadığım sitede bazı Müslüman kadınlar aracılığı ile tanıştım. 2003 yılında Güney Kaliforniya'da büyük bir kurum vardı ve beni oraya konuşmalar yapmaya davet ettiler, ancak röportaj yapmaya davet edildiğim 2009 yılına kadar aslında hareket hakkında yazmıyordum. Yaklaşık 20 kadınla röportaj yaptım ve ardından Güney Kaliforniya'daki bir konferansta bir sunum yaptım. Ve bundan sonra, aslında araştırma rotamı son 10 yıldır Hizmet hareketini kapsayacak şekilde değiştirmeye başladım. Şu anda Pretoria'dayım, bugün Pretoria Üniversitesi'nde kadınların dinler arası katılımı üzerine bir konuşma yaptım.” Turkuaz Enstitüsü’nin kendisini Güney Afrika’da nezaketle ağırladığını ifade eden Prof. Pandya, “Johannesburg ve Pretoria'da çok güzel şeyler görerek zamanımızın tadını çıkardık. Anayasa Tepesi'ni ve ayrıca Mandela’nın özgürlük mücadelesine sahne olan Soweto bölgesini ziyaret ettim ve gezimiz devam ediyor. Güney Afrika çok güzel bir ülke. Turkuaz Enstitüsü burada özellikle kadınların dinler arası katılımını teşvik etme alanında harika işler yapıyor.” dedi.





Turkuaz ve UP işbirliğinde düzenlenen “Dinler Arası Diyalog Haftası” boyunca Prof. Pandya’nın konferansı yanında, üniversitenin ödüllü sanat galerisi Javett Art Centre’de “Dinler arası diyalog için bir araç olarak sanat üzerine tartışma” ve Teoloji binasında “Yaşayan dinler müzeleri” konulu etkinlikler düzenlendi.



