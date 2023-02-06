Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 'konsolosluklar' tepki: Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz /06 Şubat 2023 00:58

Erdoğan'dan 'konsolosluklar' tepki: Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bazı konsoloslukların kapatılması ile ilgili konuştu, kabinede 'gerekli kararları' alacaklarını söyledi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konuşan Erdoğan, "Mart ayının 10'unda kararnameyi açıklayacağım. Kararnameyi açıklamak suretiyle de seçim atmosferine gireceğiz" dedi. 

İstanbul'da bazı konsoloslukların güvenlik gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan "Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz dedi. Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız" diye konuştu.


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