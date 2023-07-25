Erdoğan'dan Şimşek yönetimine 'faiz' uyarısı: Virajı geniş alın

AKP yandaşı Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i uyardığını yazdı.
Müderrisoğlu bugünkü yazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sn Şimşek ve Merkez Bankası ekibine, 'yüksek faize ilişkin' dikkatli olmalarını söylemiş" dedi.
Okan Müderrisoğlu, Erdoğan'ın "ekonomide viraja sert girmeyip, virajı geniş almalarını tavsiye ettiğini" aktardı.
İki hamlede 900 baz puan artırıldı
Seçimlerin ardından yapılan ilk Para Politikası Kurulu toplantısında düşük faiz politikası terk edildi.
Politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 15'e çıkarıldı.
Merkez Bankası 20 Temmuz'daki Para Politikaları Kurulu toplantısında yeniden faiz artırımına gitti.
Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.