Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan tehdide devam: 'AKP adayını seçerseniz kılınıza zarar gelmez' /16 Şubat 2024 16:32

Erdoğan'dan tehdide devam: 'AKP adayını seçerseniz kılınıza zarar gelmez'

Ordu mitinginde konuşan AKP'lil Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy için hizmet tehdidini yineledi ve "Yerel yönetimde de burada AK Partili bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman Ordu'nun kılına zarar gelmez" dedi. Erdoğan ayrıca, "Biz yoksak doğalgaz yok" tehdidinde de bulundu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitinginde konuştu.

HEDEFİNDE YİNE CHP VARDI!
CHP'yi hedef almayı sürdüren Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı ne de bugünün CHP'si gibi yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Herhalde milletimiz bizi kara kaşımız, kara gözümüz nedeniyle her seçimden birinci çıkarmıyor. Bizimle hizmette, projede yarışacak bir parti göremiyoruz.

Oy için hizmet tehdidini yineledi ve şunları söyledi:

"Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı AK Partili Erdoğan... Hükümet onda. Dolayısıyla yerel yönetimde de burada AK Partili bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman Ordu'nun kılına zarar gelmez."

BU KEZ DE DOĞALGAZ TEHDİDİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ordu'nun birçok ilçesine doğalgazın kendi iktidarlarında verildiğini savunan Erdoğan "Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok" tehdidinde bulundu.


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