Son ankete göre CHP kalesinde kaybediyor

Mahalli idareler seçimleri için geri sayım başlamışken, anket şirketleri de en doğru sonuçları vermek için harekete geçti. Yaşanan büyük depremden etkilenen ve CHP'nin yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesiyle dikkatleri üstüne çeken Hatay için yapılan son anket ise açıklandı.







ORC Araştırma'nın Hatay'da seçmene "Hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorduğu ankette CHP için Lütfü Savaş dışında bir isim daha soruldu. İkinci aday olarak Mustafa Sarıgül isminin sorulduğu anketten çıkan sonuçlar şöyle:







LÜTFÜ SAVAŞ'IN OLDUĞU SENARYO



AKP-Mehmet Öntürk: %41,9



CHP-Lütfü Savaş: %25,1



Kararsız: %11,6



TİP-Gökhan Zan: %8,2



İYİ Parti adayı: %4,5



DEM Parti adayı: %2,6



Zafer Partisi adayı: %2,2



YRP adayı: %2,1



Diğer: %1,8







MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OLDUĞU SENARYO



AKP-Mehmet Öntürk: %37,9



CHP-Mustafa Sarıgül: %36



Kararsız: %8,5



TİP-Gökhan Zan: %4,2



İYİ Parti adayı: %4,1



DEM Parti adayı: %2,5



Zafer Partisi adayı: %2,3



YRP adayı: %2,0



Diğer: %1,5

