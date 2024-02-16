Samanyolu Haber /Gündem / Son ankete göre CHP kalesinde kaybediyor /16 Şubat 2024 16:37

Son ankete göre CHP kalesinde kaybediyor

ORC Araştırma, Hatay'da CHP için iki farklı aday ismi vererek "Bu hafta seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye sordu. Anketten çarpıcı bir sonuç çıktı.

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Mahalli idareler seçimleri için geri sayım başlamışken, anket şirketleri de en doğru sonuçları vermek için harekete geçti. Yaşanan büyük depremden etkilenen ve CHP'nin yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesiyle dikkatleri üstüne çeken Hatay için yapılan son anket ise açıklandı.

ORC Araştırma'nın Hatay'da seçmene "Hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorduğu ankette CHP için Lütfü Savaş dışında bir isim daha soruldu. İkinci aday olarak Mustafa Sarıgül isminin sorulduğu anketten çıkan sonuçlar şöyle:

LÜTFÜ SAVAŞ'IN OLDUĞU SENARYO
AKP-Mehmet Öntürk: %41,9
CHP-Lütfü Savaş: %25,1
Kararsız: %11,6
TİP-Gökhan Zan: %8,2
İYİ Parti adayı: %4,5
DEM Parti adayı: %2,6
Zafer Partisi adayı: %2,2
YRP adayı: %2,1
Diğer: %1,8

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OLDUĞU SENARYO
AKP-Mehmet Öntürk: %37,9
CHP-Mustafa Sarıgül: %36
Kararsız: %8,5
TİP-Gökhan Zan: %4,2
İYİ Parti adayı: %4,1
DEM Parti adayı: %2,5
Zafer Partisi adayı: %2,3
YRP adayı: %2,0
Diğer: %1,5
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