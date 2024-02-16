Bilimde son nokta: Uzaydan yeryüzüne kablosuz enerji ışınlandı

Video oyunlarından alınmış bir fikir olarak başlayan, ancak gerçek dünyada hayata geçirilen bir proje sayesinde, uzaydan yeryüzüne kablosuz enerji ışınlandı. Uzayın sonsuz boşluğunda, güneş enerjisini toplayıp bunu Dünya'ya ileten bu deney, bilim ve teknolojinin sınırlarını zorluyor.







Geçen haziran ayında başlatılan bu deneysel çalışma, yörüngede dönen bir uydu üzerindeki güneş panelleri aracılığıyla Dünya'ya enerji iletimi sağlıyor.





Düşük Yörünge için Güç Transferi Mikrodalga Dizisi Deneyi (MAPLE) adı verilen bu deney, uzaydan güneş enerjisinin iletimini mümkün kılan bir dönüm noktasını işaret ediyor.







Bu tarihi adım, güneş enerjisinin yörüngeden Dünya'ya başarılı bir şekilde iletilmesinin ilk örneğini oluşturuyor ve gelecekte uzayda kurulabilecek güneş enerjisi istasyonlarının önünü açıyor. Ocak 2023'te başlatılan deneyde, iki ay sonra, 100 miliwatt değerinde enerjinin uzaydan Yeryüzü'ne iletimi başarıyla gerçekleştirildi.





Uzaydan Dünya'ya kablosuz enerji transferi yapabilme potansiyelini araştırmak için geliştirilen Uzay Güneş Enerjisi Göstericisi (SSPD) projesinin lider araştırmacısı ve eş-direktörü Ali Hajimiri, "İnternetin bilgiye erişimi demokratikleştirdiği gibi, kablosuz enerji transferinin de enerjiye erişimi demokratikleştirmesini umuyoruz. Bundan faydalanmak için herhangi bir enerji iletim altyapısına ihtiyaç olmayacak. Bu, enerjiyi uzak bölgelere ve savaş veya doğal afetle harap olmuş alanlara gönderebileceğimiz anlamına geliyor" dedi.





Eğer bu teknoloji yaygınlaşır ve geliştirilirse, afetten etkilenen alanlar hızlı ve etkin bir şekilde elektrik sağlama imkanına kavuşabilir. Altyapısı zarar görmüş veya tamamen yok olmuş bölgelerde, acil durum yardım çalışmaları ve temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli enerji, uzay bazlı güneş enerjisi istasyonlarından kablosuz olarak sağlanabilir.





Bu da afet sonrası toparlanma süreçlerini hızlandırarak felaketten etkilenen topluluklara yardım ulaştırılmasına olanak tanıyabilir.





TESLA'NIN YÜZYILLIK HAYALİ

Nikola Tesla'nın yüzyıl öncesinde hayalini kurduğu kablosuz elektrik iletimi vizyonu, günümüzde uzaydan enerji iletimi çalışmalarıyla yeni bir boyut kazanıyor. Tesla'nın kablosuz güç iletimi hayali, modern kablosuz iletişim teknolojilerinin ve enerji iletimi araştırmalarının temelini oluşturmuş, bugün ise bu hayal uzaydan enerji iletimiyle gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor.





Bu kavram kanıtı aşamasındaki deney, tasarımın iyileştirilmesi gereken alanları belirleyerek gelecekteki çalışmalara yol gösterecek. Uzayın derinliklerinden gelen bu enerji, yeryüzündeki yaşamı destekleyecek yeni ufuklar açarak, enerjiye erişimi daha adil ve sürdürülebilir bir hale getirme potansiyeline sahip.





Nikola Tesla'nın 19. ve 20. yüzyılın başlarında üzerinde çalıştığı, elektrik enerjisini kablolar aracılığıyla değil, hava veya diğer ortamlar üzerinden kablosuz olarak iletmeyi amaçlayan bir teknolojidir. Tesla'nın bu vizyonu, özellikle Wardenclyffe Kulesi (Tesla Kulesi olarak da bilinir) projesiyle öne çıkmıştır.





Tesla'nın kablosuz elektrik iletimi teknolojisi, manyetik rezonans prensiplerine dayanıyordu. Tesla, bir verici ve alıcı arasında rezonans oluşturarak enerjinin verimli bir şekilde iletilmesini sağlamayı hedeflemiştir. Bu yöntem, günümüzde kablosuz şarj teknolojilerinde ve bazı kablosuz enerji iletimi uygulamalarında kullanılan manyetik rezonans iletiminin temellerini atmıştır.







Ancak, Tesla'nın bu büyük ölçekli kablosuz enerji iletimi projesi, finansal zorluklar ve teknik engeller nedeniyle tamamlanamamıştır. Wardenclyffe Kulesi, yeterli fon sağlanamadığı için tamamlanamadan terk edilmiş ve sonunda yıkılmıştır.





Nikola Tesla'nın kablosuz elektrik iletimi hayali, yaşamı boyunca gerçekleşmemiştir, ancak çalışmaları kablosuz iletişim ve enerji iletimi alanında önemli ilerlemelere ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde, kablosuz enerji iletimi ve kablosuz şarj teknolojileri, Tesla'nın vizyonunun bir parçası olarak değerlendirilmekte ve araştırılmaktadır.



