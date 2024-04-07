Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni yol haritası: 'Artık ekonomiye odaklanacağız' /07 Nisan 2024 09:45

Erdoğan'dan yeni yol haritası: 'Artık ekonomiye odaklanacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile yaptığı toplantılarda 31 Mart seçimleriyle ilgili tespitler yapıp AKP ve hükümetin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını çizdi. Erdoğan artık ekonomiye odaklanacak.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı başarısız sonucun ardından "yol haritası"nı çizdi. Önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar veren Erdoğan, "İnanan insanlarız, 'Bunda da hayır var' diyeceğiz. Artık ekonomiye odaklanacağız. Mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan, partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile yaptığı toplantılarda 31 Mart seçimleriyle ilgili bazı tespitler yapıp AKP ve hükümetin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını çizdi. Neler yapacaklarını tek tek anlattı.

"Sonuçlar elbette ki hepimizi üzdü" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hayatta kaybetmek de var. Biz inanan insanlarız. 'Bunda da bir hayır vardır' diyeceğiz. Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz. Önümüzde, seçimlere kadar yeterli bir dönem var. Bu dönemi iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci çok iyi yönetip, yine milletin gönlüne gireceğiz."

Erdoğan, seçimlerde katılımın az olması ve sandıktan çıkan oylara ilişkin detaylı bir analiz yapılması talimatı verirken, "Sandığa küsen vatandaşlarımızı iyi analiz edeceğiz. Neden böyle bir tavır sergilediğini iyi anlayacak ve gerekenleri yapacağız" dedi.

Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 yıl olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Seçim analizi yaparken artık ekonomiye odaklanacağız. Bu konuda özellikle dar ve sabit gelirliler için mümkün olan adımları atacağız" mesajı verdi.

Erdoğan; emekliler ve dar gelirli vatandaşlara yönelik de "Mağduriyet oluştu. Bu mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak. Ekonomik program ve bütçe kapsamında gerekli adımlar zaman içinde atılacak" dedi.
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