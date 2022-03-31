Erdoğan'dan Zelenski'ye yeni teklif

Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de bir araya gelen Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki ateşkes müzakerelerinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında yeni bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.





ERDOĞAN'DAN YENİ TEKLİF







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındığı bildirdildi.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığına göre; Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin’i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi. Erdoğan, İstanbul’daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını söyledi.