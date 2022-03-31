Samanyolu Haber /Politika / Seçim barajı resmen yüzde 7'ye indi /31 Mart 2022 21:43

Seçim barajı resmen yüzde 7'ye indi

Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesinin yanı sıra birçok başka düzenlemenin de içinde yer aldığı seçim kanunu teklifi Mecliste kabul edilerek yasalaştı.

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Yaklaşan seçim süreciyle birlikte yeni tartışmalar da sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı üyelerince hazırlanan ve Meclis'e sunulan yeni seçim kanununun da kabul ederek yasalaştığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Cumhur İttifakının seçim kanunu teklifi Mecliste kabul edilerek yasalaştı. Buna göre seçim barajı yüzde 7’ye düşerken sandık güvenliğini ise tehdit edecek yeni maddeler uygulamaya geçmiş oldu. Seçim kurulları sil baştan yenilenecek, kıdemli hakimin il ve ilçe seçim kurulu başkanı olması uygulamasına da son verilecek. Seçim kurulu başkanları kurayla belirlenecek.

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AKP ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indi. Teklifin en tartışmalı maddelerinden biri de ittifak düzenlemesi oldu. Kabul edilen teklifle birlikte ittifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek. Seçime katılma yeterliliği elde eden bir parti de Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza edecek. Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.
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