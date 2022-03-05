Erdoğan'ın 3 gündemi medyaya sızdı!

ERDOĞAN'IN KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
''Mini bir kulis'' başlığı altında aldığı kulis bilgileri okuyucularıyla paylaşan Aydın, Erdoğan'ın kurmaylarıyla yemekli toplantıda bir araya geldiğini yazdı! İşte yazının ilgili kısmı:
MİNİ BİR KULİS
Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra bakanlar, Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri ile yemekli bir toplantı yaptığını öğrendim.
MUHALEFET ZİRVESİ ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE
Yemekte ağırlıklı olarak ekonomi, Ukrayna’nın işgali ve 6 muhalefet partisinin Bilkent’te buluşması konuşulmuş. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü de kutlanmış.