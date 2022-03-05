Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın 3 gündemi medyaya sızdı! /05 Mart 2022 15:11

Erdoğan'ın 3 gündemi medyaya sızdı!

Gazeteci Mahmut Aydın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla bir araya geldiğini ve gündeme aldığı esas konuları yazdı.

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Mahmut Aydın, Politik Yol'daki köşesinde dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Erdoğan'ın şu sıralar gündeminde olan olaylara yer verdi.

ERDOĞAN'IN KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

''Mini bir kulis'' başlığı altında aldığı kulis bilgileri okuyucularıyla paylaşan Aydın, Erdoğan'ın kurmaylarıyla yemekli toplantıda bir araya geldiğini yazdı! İşte yazının ilgili kısmı:

MİNİ BİR KULİS

Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra bakanlar, Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri ile yemekli bir toplantı yaptığını öğrendim.

MUHALEFET ZİRVESİ ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE

Yemekte ağırlıklı olarak ekonomi, Ukrayna’nın işgali ve 6 muhalefet partisinin Bilkent’te buluşması konuşulmuş. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü de kutlanmış.

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