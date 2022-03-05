Erdoğan'ın 3 gündemi medyaya sızdı!

ERDOĞAN'IN KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ





MİNİ BİR KULİS





MUHALEFET ZİRVESİ ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE





Mahmut Aydın, Politik Yol'daki köşesinde dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Erdoğan'ın şu sıralar gündeminde olan olaylara yer verdi.''Mini bir kulis'' başlığı altında aldığı kulis bilgileri okuyucularıyla paylaşan Aydın, Erdoğan'ın kurmaylarıyla yemekli toplantıda bir araya geldiğini yazdı! İşte yazının ilgili kısmı:Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra bakanlar, Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri ile yemekli bir toplantı yaptığını öğrendim.Yemekte ağırlıklı olarak ekonomi, Ukrayna’nın işgali ve 6 muhalefet partisinin Bilkent’te buluşması konuşulmuş. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü de kutlanmış.