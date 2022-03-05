Rusya'nın ele geçirdiği Herson'da Ukraynalılar sokağa döküldü

Rusların kontrolü eline aldığı Herson’da da yüzlerce Ukraynalı işgali protesto etmek için bugün meydanlara çıktı.



Ellerine Ukrayna bayrakları taşıyan Hersonlular, “Herson Ukrayna’dır”, “Her şeyden önce Ukrayna” diye slogan attılar. Eylem sırasında çekilen videolarda silah sesleri duyuluyor.



Herson Rusça konuşan nüfusun etkili olduğu kentlerden biri. Ancak 2019 yılında yapılan seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Volodomie Zelensi oyların yüzde 87’sini aldı. Herson’da Seçime katılım oranı ise yüzde 57 olarak gerçekleşti.



Yaklaşık 300 bin nüfusa sahip Herson, Karadeniz’in en önemli gemi inşa endüstrisini barındırıyor. Şehrin kurucusu Osmanlı İmparatorluğu’nun 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması ile kaybettiği Kırım’ı geri almak için açtığı savaşta Rusya birliklerini yöneten Prens Potemkin.



1917 Bolşevik Devrimi’nin liderlerinden Lev Troçki de Herson doğumlu.