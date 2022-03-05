Samanyolu Haber /Gündem / Şahan Gökbakar, Habertürk muhabiri Çetiner Çetin ile böyle dalga geçti /05 Mart 2022 14:53

Şahan Gökbakar, Habertürk muhabiri Çetiner Çetin ile böyle dalga geçti

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in İngilizce bilmemesine rağmen röportaj yapmaya çalıştığı, başaramayınca da Ukraynalı kişiyi suçladığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Şahan Gökbakar bu görüntüleri ti'ye aldı.

Şahan Gökbakar Habertürk editörü Çetiner Çetin ile dalga geçti

Habertürk TV’nin dış politika ve güvenlik politikaları yayın koordinatörü Çetiner Çetin, Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’dan canlı yayınında konuştuğu ‘İngilizce’yle komedyen Şahan Gökbakar gündem olan bir video yayınladı.

Kanala bağlanıp canlı yayınla ülkedeki gelişmeleri aktaran Çetin, Ukraynalı bir gence ‘what‘ kelimesiyle başlayan İngilizce bir soru yöneltti. Ancak genç manasız bir cümle olan soruyu anlamayınca “Efendim” dedi.

Çetin yeniden bir anlam taşımayan cümlesini tekrar edince genç ne diyeceğini bilemedi. Çetin bu kez İngilizcesi iyi olmadığı için gencin kendisini anlamadığını savundu.

GÖKBAKAR'IN DİLİNE DÜŞTÜ

Gökbakar’sa Instagram hesabından bu anları yeniden yaratarak tiye aldığı bir video paylaştı. Komedyen “İngilizce bilmeden Avrupa’daki savaşı aktarsın diye yollanan Türk muhabir Metiner Metin röportaj yapmaya çalışıyor…” notunu düştü.
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