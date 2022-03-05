Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf /05 Mart 2022 10:48

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalı’yla İngilizce röportaj yapmaya çalıştığı anlar gündem oldu.

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalı’yla İngilizce röportaj yapmaya çalıştı. Ancak kötü bir İngilizceyle, anlamsız cümleler kurunca, karşısındaki Ukraynalı soruyu anlamadı ve cevap vermekte zorlandı.

‘What about you have in here? What do you now in here?’ gibi sorular karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ukraynalı, sessiz kaldı.

Bunun üzerine Çetin'in, ‘şimdi kendisine ne yaptığını soruyorum ama tabii onların da İngilizcesi zayıf’ diye gülerek konuşmasına devam ettiği gözlerden kaçmadı.

Yani İngilizcesi bozuk olduğu için, sorusunu anlamayan Ukraynalı’yı suçladı.

GÜLEREK DEVAM ETTİ

Çetin daha sonrasında ‘canlı yayındayız’ demek istedi ancak bunu da yine bozuk bir İngilizceyle ‘we are live in now’ diye ifade etti ve gülümsemesini sürdürdü.

Bu durum sosyal medyada şu sözlerle tepki çekti:

Ukraynalı’ya ingilizcesi zayıf diye gülen Habertürk “dış politika” koordinatörünün ingilizcesine bak. İçi boş özgüven bu dönemin bu ülkeye bıraktığı en ağır miraslardan biri olarak kalacak.


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Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

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