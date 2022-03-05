Atilla Taş İsmail Saymaz arasında büyük polemik













Sosyal medya Atilla Taş ve İsmail Saymaz'ın kavgası ile çalkalanıyor. FETÖ’den hapis yatan şarkıcı Atilla Taş, “FETÖ’nün medya yapılanması” davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almış ve kalan süreyi yatmak için de 2018’de tutuklanmıştı. 2018 yılında kalan cezası için FETÖ’den tutuklanan Atilla Taş Twitter'dan yaptığı paylaşımda hapis yattığı süre için İsmail Saymaz'ı suçladı.Atilla Taş ilk önce “Hazır İsmail saymaz muhabbeti açılmışken, O ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldım. Şimdi o halk tv’den yüzbinler kazanırken ben yurtdışına bile çıkamıyorum! :)” mesajını paylaştı."Seninle bütün bu halkın önünde hesaplaşacağız" diyerek Saymaz'a seslenen Taş, "Yiyosa Halk tv’ye davet et orada anlatayım yediğin naneyi, yerse tabi! Benim ömrümden bir yılımı nasıl çaldığını!" ifadelerini kullandı.“Biz mahkemede serbest kalınca bir tweet atarak fetöcüleri serbest bıraktılar diyor ve biz bir yıl daha hapiste kalıyoruz!” diyen Atilla Taş “Bak @ismailsaymaz senden bir yıl alacağım var! Gizli bi eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor! bana yaptıkları gibi almıyorlar mesela! Atatürk’ü sevmezdin tapar oldun! Ama bu kez çok pis bi adama çattın! çözeceğim seni olm!” diyerek hesap sordu.Saymaz bu mesaja cevap olarak Taş'ın kendisine hediye ettiği kitabı paylaşarak, 'Cezaevi anılarını yazdığın kitabını 'Güzel adam, güzel dost' diye yazarak, bana armağan ettin' dedi.Saymaz'ın paylaşımı üzerine art arda paylaşımlar yapan Taş, şu ifadeleri kullandı:"Allah benim belamı verseydi de yazmadaydım. Ama öyle ağladın ki telefonda yeminle acıdım! Büyük çakalsın! Şapka çıkarttım şu an!. İsmail tek kelimem var büyük çakalsın. Bir yerde patlıcan. Bu güzeldi. Ama ne yaptığını anlatmazsan büyük ... O zaman anlat benim de başımı nasıl yaktığını da herkes duysun! Beni arayıp abi çok özür dilerim. Olayların buraya geleceğini bilmiyordum dedin. Ben de sana inandım. Anlat İsmail duysun insanlar! Anlatsana olm bunu yazdırmak için sarfettiğin cümleleri, pişmanlığını anlatsana olm! Niye sustun? Bu gece üzdüğüm herkesten özür dilerim. Ama İsmail Saymaz’a sakın güvenmeyin!"Bu tartışma üzerine sosyal medya kullanıcıları Saymaz'ın eski tweetleriyle yanıt verdi. İşte o tweetler...