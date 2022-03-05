KHK’lı eski polis kendisini yakarak intihar etti: Ben hain değilim!





Mesleğinden hukuksuz olarak ihraç edilen bir KHK’lı daha yaşadığı zulme dayanamayarak canına kıydı. KHK’lı eski polis memuru Ahmet Olgun’un Saraçlı Mahallesi Orta Saraçlı mevkiisinde bir fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendisin yakarak intihar ettiği öğrenildi. Olay yerinde Olgun’un intihar etmeden önce yazdığı mektubunun bulunduğu öğrenildi.Ahmet Olgun’un yakından tanıyan bir arkadaşı, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Yakinen tanıdığımız ihraç bir polisin çok acı bir şekilde intihar haberini aldık. Üç çocuk babası, gece gündüz çalışan biriydi. Mektup bırakmış ardında ‘ben hain değilim’ diye sitem etmiş. Allahimmm yetiş!!!!!” ifadelerini kullandı.İnsan hakları savunucusu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise konuyla ilgili paylaşımında şunları yazdı: “Ordu, Ünye’de intihar eden kişi KHKlı bir eski polis! Korkunç bir intihar! Allah rahmet eylesin. Yarın daha çok bilgi alabilmeyi umuyorum. Zulümden ne kadar çok şikayet etsek azdır. Vebal çok büyük!”