KHK’lı eski polis kendisini yakarak intihar etti: Ben hain değilim!

SON MEKTUBU: BEN HAİN DEĞİLİM!
Ahmet Olgun’un yakından tanıyan bir arkadaşı, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Yakinen tanıdığımız ihraç bir polisin çok acı bir şekilde intihar haberini aldık. Üç çocuk babası, gece gündüz çalışan biriydi. Mektup bırakmış ardında ‘ben hain değilim’ diye sitem etmiş. Allahimmm yetiş!!!!!” ifadelerini kullandı.
GERGERLİOĞLU: VEBALİ ÇOK BÜYÜK!
İnsan hakları savunucusu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise konuyla ilgili paylaşımında şunları yazdı: “Ordu, Ünye’de intihar eden kişi KHKlı bir eski polis! Korkunç bir intihar! Allah rahmet eylesin. Yarın daha çok bilgi alabilmeyi umuyorum. Zulümden ne kadar çok şikayet etsek azdır. Vebal çok büyük!”