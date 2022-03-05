Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı eski polis kendisini yakarak intihar etti: Ben hain değilim! /05 Mart 2022 11:28

KHK’lı eski polis kendisini yakarak intihar etti: Ben hain değilim!

Ordu’nun Ünye ilçesinde KHK’lı eski polis memuru Ahmet Olgun’un (45) kendisini yakarak canına kıydığı öğrenildi. Olgun’un intihar etmeden önce yazdığı mektupta, hain olmadığını yazdığı öğrenildi. İnsan Hakları savunucusu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Korkunç bir intihar! Vebal çok büyük!” dedi.

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Mesleğinden hukuksuz olarak ihraç edilen bir KHK’lı daha yaşadığı zulme dayanamayarak canına kıydı. KHK’lı eski polis memuru Ahmet Olgun’un Saraçlı Mahallesi Orta Saraçlı mevkiisinde bir fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendisin yakarak intihar ettiği öğrenildi. Olay yerinde Olgun’un intihar etmeden önce yazdığı mektubunun bulunduğu öğrenildi.



SON MEKTUBU: BEN HAİN DEĞİLİM!

Ahmet Olgun’un yakından tanıyan bir arkadaşı, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Yakinen tanıdığımız ihraç bir polisin çok acı bir şekilde intihar haberini aldık. Üç çocuk babası, gece gündüz çalışan biriydi. Mektup bırakmış ardında ‘ben hain değilim’ diye sitem etmiş. Allahimmm yetiş!!!!!” ifadelerini kullandı.

GERGERLİOĞLU: VEBALİ ÇOK BÜYÜK!

İnsan hakları savunucusu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise konuyla ilgili paylaşımında şunları yazdı: “Ordu, Ünye’de intihar eden kişi KHKlı bir eski polis! Korkunç bir intihar! Allah rahmet eylesin. Yarın daha çok bilgi alabilmeyi umuyorum. Zulümden ne kadar çok şikayet etsek azdır. Vebal çok büyük!”
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