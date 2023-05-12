Samanyolu Haber /Politika / Seçime saatler kala sinirleri çok bozuk: Küfür ettirmeyin /12 Mayıs 2023 16:58

Seçime saatler kala sinirleri çok bozuk: Küfür ettirmeyin

Miting sırasında prompterı arızalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anonsçusunu fırçaladı. Mikrofon açık kalınca, "Küfür ettirmeyin" sözleri ekranlara yansıdı.

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Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul'da Sultançiftliği Merkez Camii önünde miting yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, prompterı bozulunca çileden çıktı. Erdoğan ile anonsçusu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt arasında şu diyalog yaşandı:

Erdoğan: Yahu Orhan bunlar manyak mıdır nedir?

Orhan: Yeni ekip, yeni ekip…

Erdoğan: Yeni ekip, yeni ekip de mahvolduk ya vallahi. Küfür ettirmeyin. Ya geri alınacak icabında…

“ULAN ORHAN, ULAN ORHAN”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; AKP’nin 30 Nisan’daki Ankara mitinginde de yaşanan teknik aksaklık yaşamıştı.

Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu SGK genel müdürü olduğu dönem üzerinden bir videoyla eleştirmek isteyen Erdoğan, hazırlanan video için “Bir görün… Savaş Ay'ı da rahmetle analım” dedi.

Bu sözlerin ardından Erdoğan videonun yayına verilmesini bekledi ancak bir türlü yayına girilemedi. Bu esnada yayına, anonsçusu Orhan Karakurt'a “Ulan Orhan, ulan Orhan” dediği sesler yayına yansıdı.

Erdoğan daha sonra kalabalığa, “Yine bir teknik arıza… Ama zaten sizler konuyu gayet iyi biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok” dedi.
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