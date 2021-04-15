Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı dinlediler, İranlılar deniz kenarına yerleştiler /15 Nisan 2021 14:31

Erdoğan'ı dinlediler, İranlılar deniz kenarına yerleştiler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun konut satış verilerinde ilginç detaylar yer alıyor. 2021’in ilk üç ayında Türkiye’den en çok İranlılar konut aldı. 1.599 ev alan İranlıları Irak ve Rusya vatandaşları izledi. Yabancıların en çok deniz kenarlarındaki şehirlere yerleşmeleri dikkat çekti.

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 Türkiye’de yabancılara konut satışları, AKP siyasetiyle paralel yürüyor. 2015 yılına kadar Avrupa ülkelerinin vatandaşları Türkiye’den ev alırken, son yıllarda Orta Doğu ülkeleri ve Rusya ön plana çıktı. TÜİK’in ülke uyruklarına göre konut satış rakamlarına göre Mart ayında İran vatandaşları Türkiye’den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

ALMANYA’NIN YERİNİ RUSYA ALDI
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İkinci evim İran” açıklamasından sonra hızla Türkiye’den ev almaya başlayan İranlılar, geçen sene ilk kez zirveye yerleşmişti. Bu yılın ocak-mart döneminde de tablo değişmedi. 1.599 ev alan İranlılar, 1.461 konut alan Iraklılar, 938 ev alan Rusya vatandaşları ilk üç sırada yer aldı. Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile yakın teması konut satışlarına da yansıdı. Rusya vatandaşlarının ev sahibi olma oranları yukarılara çıktı. Önceki yıllarda Almanya vatandaşları Türkiye’den en fazla ev satın alan ülkeler arasında yer alırken şimdi alımlar geriledi. Geçen yılın ilk 3 ayında 328 Almanya vatandaşı Türkiye’den ev alırken bu yıl sayı 303’e düştü. Ev alanların çoğunluğunu da çiftte vatandaşlığı olan gurbetçiler oluşturdu.

SUUDİ ARABİSTAN’A SATIŞLAR DÜŞÜYOR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan yönetimi arasındaki kriz sebebiyle ambargoya varan ticari ilişkililer konut satışlarında da kendini gösterdi. Suudi Arabistan vatandaşları geçen yılın ilk üç ayında 303 ev satın alırken, bu senenin aynı döneminde 106 konut aldı.

YABANCILAR İSTANBUL’DAN EV ALIYOR
Yabancıların ev aldığı şehirlerde deniz manzaralı iller ön plana çıkıyor. Bu yılın ilk 3 ayında yabancılar İstanbul’dan 5 bin 24 konut satın aldı. Antalya’da ise 1.884 yabancı uyrukluya ev satışı yapıldı. Siyasete yakın olmak isteyen 642 yabancı Ankara’dan ev sahibi oldu.

İller                Konut satışı

İstanbul        5.024

Antalya         1.884

Ankara          642

Mersin           453

Yalova           263

Bursa             205

Samsun         190

İzmir              177

Muğla            160

Sakarya        142

Diğer             747

Toplam          9.887

TÜİK verileri.
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