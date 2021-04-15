Erdoğan'ı dinlediler, İranlılar deniz kenarına yerleştiler

Türkiye’de yabancılara konut satışları, AKP siyasetiyle paralel yürüyor. 2015 yılına kadar Avrupa ülkelerinin vatandaşları Türkiye’den ev alırken, son yıllarda Orta Doğu ülkeleri ve Rusya ön plana çıktı. TÜİK’in ülke uyruklarına göre konut satış rakamlarına göre Mart ayında İran vatandaşları Türkiye’den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.





ALMANYA’NIN YERİNİ RUSYA ALDI

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İkinci evim İran” açıklamasından sonra hızla Türkiye’den ev almaya başlayan İranlılar, geçen sene ilk kez zirveye yerleşmişti. Bu yılın ocak-mart döneminde de tablo değişmedi. 1.599 ev alan İranlılar, 1.461 konut alan Iraklılar, 938 ev alan Rusya vatandaşları ilk üç sırada yer aldı. Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile yakın teması konut satışlarına da yansıdı. Rusya vatandaşlarının ev sahibi olma oranları yukarılara çıktı. Önceki yıllarda Almanya vatandaşları Türkiye’den en fazla ev satın alan ülkeler arasında yer alırken şimdi alımlar geriledi. Geçen yılın ilk 3 ayında 328 Almanya vatandaşı Türkiye’den ev alırken bu yıl sayı 303’e düştü. Ev alanların çoğunluğunu da çiftte vatandaşlığı olan gurbetçiler oluşturdu.





SUUDİ ARABİSTAN’A SATIŞLAR DÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan yönetimi arasındaki kriz sebebiyle ambargoya varan ticari ilişkililer konut satışlarında da kendini gösterdi. Suudi Arabistan vatandaşları geçen yılın ilk üç ayında 303 ev satın alırken, bu senenin aynı döneminde 106 konut aldı.





YABANCILAR İSTANBUL’DAN EV ALIYOR

Yabancıların ev aldığı şehirlerde deniz manzaralı iller ön plana çıkıyor. Bu yılın ilk 3 ayında yabancılar İstanbul’dan 5 bin 24 konut satın aldı. Antalya’da ise 1.884 yabancı uyrukluya ev satışı yapıldı. Siyasete yakın olmak isteyen 642 yabancı Ankara’dan ev sahibi oldu.





İller Konut satışı





İstanbul 5.024





Antalya 1.884





Ankara 642





Mersin 453





Yalova 263





Bursa 205





Samsun 190





İzmir 177





Muğla 160





Sakarya 142





Diğer 747





Toplam 9.887





TÜİK verileri.