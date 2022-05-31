Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya kararının esas nedeni...

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurularını veto açıklamasıyla ilgili olarak ‘Erdoğan Türkiyesi NATO’da işleri aksatan bir müttefik’ yorumunu yaptı.





Erdoğan’ın NATO’daki vetosunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin’in işine gelen bir duruma yol açtığı, Putin ve Erdoğan’ın son yıllarda birbirlerine daha fazla yakınlaştığı vurgulanan yazıda, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin reddedilmesi halinde bunun Rus lider için önemli bir zafer olacağına dikkat çekildi.





Erdoğan Türkiyesi’nin giderek idare edilmesi gereken bir problem haline geldiği değerlendirmesi yapılan analizde, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde yürüttüğü otoriter ve popülist tarzdaki İslamcı siyasetiyle özellikle 2016’daki darbe girişiminden bu yana Türkiye’yi Avrupa’dan uzaklaştırdığı kaydedildi.





Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerine karşı çıkması sonrası Batı’da Türkiyesiz bir NATO’nun daha iyi olup olmayacağına dair soruların yeniden ortaya çıktığı belirtilen yazıda pek çok uzmanın Erdoğan’ın nihayetinde İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerini engelleyeceğine inanmadıklarına, AKP liderinin gelecek yılki seçimler öncesi iç siyasette kazanımlar elde etmek istediğine ilişkin tespitlerine yer verildi.