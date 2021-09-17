Erdoğan'ın koruma ekibi dışındaki polislerin şarjörleri toplandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mersin ziyaretinde polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin İl Başkanlığı'nda bir basın açıklaması düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Mersin'de bulunduğu ifade eden Özel, "Cumhurbaşkanının koruma ekibi dışındaki polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı. Bu kendi polisine itimat etmeyen görüntüyle Mersin'de tanışmış oldu" diye konuştu.





CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir dizi ziyaret için bulunduğu Mersin'de CHP İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuştu.





Özel, "Bugün Mersin'in bizim dışımızda da siyasi konukları var. Aslında bugünkü Mersin'deki konuğun siyasi bir tarafı olmasaydı bu Mersin için son derece anlamlı bir ziyaretti. Ülkenin Cumhurbaşkanı var Mersin'de ama 83 milyonu kucaklayamıyor, bütün Mersin'i kucaklayamıyor çünkü bir partinin genel başkanı sıfatı ile geliyor. Bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan Erdoğan, bugün Mersin'e gelirken Mersinliler aslında uzaktan duydukları bir gerçeklikle karşılaştılar. 100'lerce araç, binlerce korumanın bir kentte neler yaşattığını Mersinliler yakından gördüler. Cumhurbaşkanının koruma ekibi dışındaki polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı. Bu kendi polisine itimat etmeyen görüntüyle Mersin'de tanışmış oldu" diye konuştu.