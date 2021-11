Erdoğan'ın öldüğü söylentisi nereden çıktı?

SAĞLIK DURUMU KÖTÜ AMA





AKP'LİLERİN PLANI





Dün sosyal medyada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun çok kötü olduğu ve hatta hayatını kaybettiği söylentileri ayyuka çıktı. Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu göstermek için seferber olan AKP'liler video üstüne video paylaşarak her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili söylentilerin kaynağını yazdı. Ataklı "Önce Erdoğan’ın Roma gezisini bitirip Glasgow’daki İklim Zirvesi’ne gitmeden Türkiye’ye dönmesi şüphe yarattı.Derken dün yapılması gereken AKP Meclis Grup Toplantısı iptal edildi.Üstüne bir de AKP’lilerin kendi aralarındaki yazışmaların duyulması tuz biber oldu. Güya milletvekilleri derhal Ankara’ya çağrılmıştı. Çok önemli bir şey olacaktı." cümleleriyle çıkan dedikodunun kaynağını açıkladı.Ataklı "Erdoğan’ın sağlık durumunun pek iyi olmadığı hayli zamandır gözle görülür bir durum." değerlendirmesini yaparken, buna rağmen Erdoğan'ın her yere yetiştiğini ifade etti."O halde Erdoğan’ın sağlığı üzerine spekülasyonlar yapmak ve hatta bundan medet ummaya kalkmak hiç de akıllıca değil, çok ahmakça bir şeydir." diyen Ataklı, "Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgilidüşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.Bunun nedenini Erdoğan sonrası için yapılan planlar olarak açıklayan Ataklı, "" diyerek sözlerini sürdürdü.