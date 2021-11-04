Erdoğan'ın öldüğü söylentisi nereden çıktı?

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili söylentilerin kaynağını yazdı. Ataklı "Önce Erdoğan’ın Roma gezisini bitirip Glasgow’daki İklim Zirvesi’ne gitmeden Türkiye’ye dönmesi şüphe yarattı.
Derken dün yapılması gereken AKP Meclis Grup Toplantısı iptal edildi.
Üstüne bir de AKP’lilerin kendi aralarındaki yazışmaların duyulması tuz biber oldu. Güya milletvekilleri derhal Ankara’ya çağrılmıştı. Çok önemli bir şey olacaktı." cümleleriyle çıkan dedikodunun kaynağını açıkladı.
SAĞLIK DURUMU KÖTÜ AMA
Ataklı "Erdoğan’ın sağlık durumunun pek iyi olmadığı hayli zamandır gözle görülür bir durum." değerlendirmesini yaparken, buna rağmen Erdoğan'ın her yere yetiştiğini ifade etti.
"O halde Erdoğan’ın sağlığı üzerine spekülasyonlar yapmak ve hatta bundan medet ummaya kalkmak hiç de akıllıca değil, çok ahmakça bir şeydir." diyen Ataklı, "Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili kimi spekülasyonların bizzat AKP’liler tarafından da yayıldığını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
AKP'LİLERİN PLANI
Bunun nedenini Erdoğan sonrası için yapılan planlar olarak açıklayan Ataklı, "Tabii sağlıkla ilgili dedikoduların AKP tarafından yayılmasının bir başka mantığı daha var. Halkımız sağlık konusuna karşı çok duyarlıdır. Hiç sevmediği biri de olsa hastalığını öğrenirse duygusal yön ağır basmaya başlar, varsa tepkisi ve öfkesi azalır." diyerek sözlerini sürdürdü.