Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın oyu 10'dan 263'e çıktı: "Sandıklarda bir şeyler oldu" /18 Haziran 2023 09:06

Erdoğan'ın oyu 10'dan 263'e çıktı: "Sandıklarda bir şeyler oldu"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, Polimetre yöneticisi Mehmet Günal Ölçer’in 14 Mayıs ile 28 Mayıs seçimleri arasında Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki oy farkının dikkati çeker şekilde değiştiğini gösteren bulgularına yer verdi.

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“İki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine en az 5 fark olan sandıklar dikkate alınıp hesaplama yapıldığında 51 bin 559 sandık belirlendi. Bu sandıklarda Kılıçdaroğlu aleyhine oluşan oy farkı 648 bin 992'yi buldu” bilgisini aktaran Öztürk, Günal Ölçer’in şu değerlendirmesini aktardı:

"YÜZLERCE ÖRNEĞİ VAR; BU ANLAMSIZ DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENLERİ ORTAYA ÇIKARILMALI"
"Oy kullanan seçmenin, iki seçim arasında geçen 14 günde tercihlerinde oluşan değişikliklerin mantıklı bir açıklaması yok. Bu tür sandıklar vereceğimiz örneklerle sınırlı olmayıp daha yüzlercesi vardır. Yapılması gereken, bu sandıklarda oy kullanan seçmenlerle yüz yüze konuşup oy sayılarındaki bu anlamsız değişikliklerin nedenlerinin ortaya çıkartılmasıdır."

ÖRNEKLERDEN BAZILARI
Örneklerden bazıları şöyle:

-Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Demirli mahallesinde 1124 numaralı sandık: Milletvekilliği için seçiminde CHP birinci parti oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 276'dan 277'ye çıkıyor. 14 Mayıs'ta 10 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 263 oy alıyor (Artış: +253), 14 Mayıs'ta 265 oy alan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 13 oy alıyor (Azalma: -252). Yani, iki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-505) oy fark oluşuyor.

-Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yüksek Mahallesi 1411 Numaralı sandık: Milletvekili seçiminde Yeşil Sol Parti (YSP) birinci parti oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 271'den 272'ye çıkıyor.14 Mayıs'ta 18 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 129 oy alıyor (Artış: +111), 14 Mayıs'ta 251 oy alan Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta 141 oy alıyor (Azalma: -110). Yani iki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-221) oyluk fark oluşuyor

-Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Akyıldız köyü 1208 numaralı sandık: Milletvekili seçiminde YSP birinci parti oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 209'dan 219'a çıktı.14 Mayıs'ta 17 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 132 oy alıyor (Artış: +115), 14 Mayıs'ta 189 oy alan Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta 87 oy alıyor (Azalma: 102). İki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-217) oyluk fark oluştu.

-Mardin'in Derik ilçesine bağlı Yazıcık mahallesinde 1136 numaralı sandık: Milletvekili seçiminde bağımsız aday birinci oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 238'den 240'a çıktı.14 Mayıs'ta 48 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 141 oy aldı ve (Artış: +93) oldu. 14 Mayıs'ta 184 oy alan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 86 oy aldı ve (Azalma: 98) olarak gerçekleşti. İki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-191) oyluk fark oluştu.

-Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde 1078 numaralı sandık: Milletvekili seçiminde CHP birinci parti oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 200'den 195'e indi.14 Mayıs'ta 12 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 100 oy alıyor (Artış: +88), 14 Mayıs'ta 186 oy alan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 92 oy alıyor (Azalma: 94) olarak gerçekleşiyor. İki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-182) oyluk fark oluştu.

"BU DURUM SANDIKLARDA BİR ŞEY OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
14 günde bu kadar farklı tercih değişikliğinin normal olmadığı söyleyen Ölçer, “Bu durum sandıklarda bir şey olduğunu gösteriyor. Kişilerin tercihlerinin 14 gün içinde bu kadar yoğun bir şekilde değişmesi olanaklı olmadığına göre; ya bu sandık tutanakları hatalıdır, ya da seçmenler oylarının kontrolüne sahip değildir” dedi.

Öztürk yazısında, “Bu sonuçlar bile ‘Seçimlerde bir şey olmamış olsa bile, bir şeyler olduğunu’ gösteriyor. Bazı CHP yetkililerinin ‘Sandıklarda bir şey olmadı’ demek yerine, bu bulguları araştırmasında fayda var” görüşünü ifade etti.
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