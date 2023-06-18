Kulis: Hulusi Akar, Erdoğan'a gösteremediği tepkiyi Özhaseki'ye göstermiş

'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, eski Milli Savunma Bakanı - yeni AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'la ilgili dikkati çeken bir iddiayı aktardı.







Akar ve yeni dönemde kendisi gibi vekil olarak Meclis'e giren Süleyman Soylu'nun kabinede yer almamaları nedeniyle kızgın oldukları ileri sürülüyordu. Kısa Dalga yazarı, geçtiğimiz hafta Akar'ın komisyonlarda görev kabul etmeyerek tepkisini göstereceğini söylemişti.





Bozkurt, bugünkü yazısında yeni gelişmelere yer verdi.





"Bana gelen bu bilgi doğal olarak Erdoğan'a kadar gitti ve kesin talimat geldi. Akar Milli Savunma Komisyonu Başkanı oldu. Oysa TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Başkanlığını kabul etmeye hazırlanıyordu daha rahat etmek ve kısmı tepkisini ortaya koymak için. Anlaşılan yapamamış" diyen köşe yazarı, şöyle devam etti:





"Akar, Erdoğan’a gösteremediği tepkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğuna tekrar oturan seçim bölgesinden bir isim olan Mehmet Özhaseki’ye göstermiş ama. Siyasetçiler bakan olur olmaz seçim bölgelerini ziyaret ederler ve coşku ile karşılanırlar. Özhaseki de Kayseri programı yapmış ve il teşkilatı da karşılama töreni hazırlıklarına başlamış.





AKP Kurucusu ve Kayseri’den milletvekili seçilen Ayşe Böhürler, Kayserili olmadığı gerekçesiyle adaylığına karşı çıkan Özhaseki’yi karşılamaya gelmek istememiş ama zorla da olsa ikna edilmiş. Seçim sürecinde yaptığı çalışmalarda mutlak bakanlık görevine devam edecekmiş gibi konuşan Akar ise ikna edilememiş. Evini taşıdığı gerekçesiyle karşılama törenine katılmamış."