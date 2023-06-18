Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler hangileri oldu?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetler geçen yıllardaki yaz aylarında olduğu gibi bu sene de yoğunlaşırken, seçimlerin ardından başvuru sayısının artması ve bu ülkelerin Türkiye'den yapılan başvurulara daha temkinli yaklaşmaları vize sorununu giderek büyütüyor.







Schengen vizesi, İrlanda, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs dışındaki AB üyesi ülkeler ile AB'ye üye olmayan İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'ı kapsıyor. Türkiye'den farklı nedenlerle yurtdışına çıkmak isteyenler, Schengen vizesinin yanı sıra İngiltere gibi bazı ülkelerden de vize almakta artık daha büyük zorluk yaşıyor.





RET ORANLARINDA 2022 ZİRVE

DW Türkçe'nin haberine göre, istatistiklere göre Türkiye'den yapılan başvurulara gelen ret oranı 2022'de geçmiş yıllara göre yükselmiş durumda. Türkiye'den 2022 yılında yapılan toplam 778 bin 409 başvurudan 120 bin 876'sı reddedilmiş. Yani ret oranı yüzde 15,7. Rusya'dan 2022'de yapılan başvurulara bakıldığında ise 687 bin 239 başvurudan 68 bin 753'ü reddedilmiş. Yani ret oranı yüzde 10,2.





Sitede 2023'e ilişkin istatistikler bulunmazken, tahminler ret oranının 2022'deki yüzde 15'in çok üstüne çıktığı yönünde. Brüksel, Türkiye'nin ret oranının genel ortalamaya kıyasla daha düşük olduğunu ve dünya ret ortalamasının yüzde 18 civarında olduğunu belirtiyor.





Pandemi sırasında başvurular yüksek oranda azaldığı için 2019 yılına bakıldığında ise Türkiye'den yapılan başvuruların yüzde 9,7'sine ret geldiği görülüyor.





Schengen'e dahil olan ülkeler içinde Türkiye vize başvurularına oransal olarak en çok olumsuz yanıt veren ülkeler Estonya, Finlandiya ve Belçika. Bunu Yunanistan'a Ankara'dan yapılan başvurular, Letonya, Norveç takip ediyor.





YAKLAŞIK 3 KATI ARTIŞ

2019 öncesine bakıldığında ise 2018 yılında vize başvurularının uzun yılların ardından ilk kez düştüğü görülüyor. Ancak 2014 ile 2018 arasında vize reddi oranının yüzde 4,4'ten yüzde 8,5'e çıktığı da görülüyor.



