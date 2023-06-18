Samanyolu Haber /Gündem / Erasmus'la İtalya'ya giden lise öğrencisi, Almanya'ya iltica etti /18 Haziran 2023 08:51

Erasmus'la İtalya'ya giden lise öğrencisi, Almanya'ya iltica etti

Erasmus için İtalya’ya yapılan gezide kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisi İ.E.'nin Almanya’ya geçerek iltica başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Öğrencinin, kendisine ulaşmaya çalışanlara "Beni aramayın, dönmeyeceğim" dediği öğrenildi.

SHABER3.COM

Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan bir grup Erasmus projesi kapsamında İtalya'ya gitti.

Yerel haber sitesi Ege'de Son Söz'de yer alan habere göre, program devam ederken grup içinde yer alan 17 yaşındaki lise üçüncü sınıf öğrencisi İ.E., tuvalete gitmek için izin istedi. Aradan geçen zamana rağmen öğrencinin dönmediğini fark eden görevliler İ.E.'yi odasında bulamayınca İtalyan polisine kayıp başvurusu yapıldı. Durum öğrencinin ailesine de bildirildi.

İddiaya göre durumun aileye bildirilmesinden bir süre sonra İ.E., öğretmenlere mesajla ulaşarak "Beni aramayın, dönmeyeceğim" dedi. 

İ.E.'nin Almanya'ya giderek iltica başvurusunda bulunduğu ve aynı gün mülteci kampına alındığı ortaya çıktı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erasmus'la İtalya'ya giden lise öğrencisi, Almanya'ya... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:51