Erdoğan'la görüşme öncesinde CHP'de özel toplantı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'taki yerel seçimlerde partisinin kazandığı seçim zaferinin ardından Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini dile getirdi.







Erdoğan'dan randevu talep edeceğini söyleyen Özel, bu görüşme için parti içinde de bir toplantı yaptı. Görüşmenin gündemi için büyükşehir belediye başkanları ve il başkanlarını dinleyen Özel, seçim zaferiyle ilgili de uyarıda bulundu.





Özel, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda gerçekleştirilen kapalı toplantılarda büyükşehir belediye başkanları ve il başkanları ile bir araya geldi. Büyükşehir belediye başkanlarının, CHP Genel Başkanlık makamının da yer aldığı 12’nci katta gerçekleştirdiği toplantıya kısa bir süre dahil olan Özgür Özel’in, başkanların önerilerini ve taleplerini dinlediği aktarıldı.





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, büyükşehir belediye başkanları, belediyelerin bütçe gelirleri üzerinden Kalkınma Ajansları’na aktarılan payın yüksekliğinden şikayet etti. Başkanlar, payın düşürülmesi konusunun gündeme getirilmesi için Özel’den destek istedi. Büyükşehir belediye başkanlarının toplantısında öte yandan, yeni dönemde iletişim stratejileri konusunda neler yapılabileceği de konuşuldu. Bu kapsamda tüm CHP’li büyükşehir belediyelerinin koordine halinde olacağı kaydedildi.





Özel’in, Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin gündemi konusunda da büyükşehir belediye başkanlarının fikirlerini aldığı belirtildi. Başkanlar, Kalkınma Ajansı payına yönelik yasal düzenlemenin yanı sıra uzun süreler AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında imza bekleyen projelerin de gündeme getirilmesi gerektiğini bildirdi.





Partiden ihraçlar



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının gerçekleştirdiği toplantıdan ayrılarak il başkanlarının toplantısına da dahil oldu. İl başkanlarına parti içi disiplin süreçlerine yönelik bilgi veren Özel, CHP üyesi olmasına karşın 31 Mart seçimlerinde CHP adayı karşısında çalışan kişilere yönelik uygulanacak disiplin süreci hakkında partililerini bilgilendirdi. İl başkanlarından edinilen bilgiye göre ise seçim sürecinde CHP aleyhinde çalışan isimlere yönelik şikayetlerin Genel Merkez’e bildirilmesi sürecine başlandı. Özel'in il başkanlarına, "Seçim bitti, hemen yarın çalışmaya başlayın" mesajını verdiği de öğrenildi. Özel’in il başkanlarına ayrıca, "2028 için varınızı yoğunuzu ortaya koyun. Kibre kapılmayın, seçim başarısını abartmayın" dediği de belirtildi.