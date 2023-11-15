Erevan’dan Moskova’yla mesafeyi artıran adım

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA













Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) 23 Kasım'da Minsk'te yapılacak zirvesine katılmayacak. Açıklama Ermeni hükümetinin basın servisi tarafından yapıldı.





Paşinyan, Alexander Lukashenko ile yaptığı telefon görüşmesinde zirveye katılmayacağını duyurdu. Hükümet basın servisi, Ermenistan Başbakanı'nın "KGAÖ'deki meslektaşlarının bu karara anlayışla yaklaşacakları yönündeki umudunu dile getirdiğini" açıkladı.





Böylece Ermenistan 2009'dan bu yana ilk kez KGAÖ zirvesine katılamayacak. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Kremlin'in Paşinyan'ın toplantıya gelmeme kararından haberi olmadığını söyledi. "Eğer durum gerçekten böyleyse, o zaman üzüntü duyarız" dedi.





Daha önce Ermenistan Başbakanı, Rusya'nın eylemleri nedeniyle Erivan'ın diğer ülkelerle ilişkilerini yeniden gözden geçirmek ve güvenlik alanında yeni ortaklar aramak zorunda kaldığını söylemişti. Moskova'nın Karabağ’daki çatışmada Ermenistan'a karşı müttefik yükümlülüklerini yerine getiremediğini vurguladı ve ülkedeki Rus askeri üslerinin varlığında herhangi bir avantaj görmediğini söyledi.