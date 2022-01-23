Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti /23 Ocak 2022 20:30

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı sonrası durulmayan Ermenistan siyasetiyle ilgili bir istifa kararı alındığı ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın istifa ettiği belirtildi.

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Karabağ Savaşı’ndaki yenilginin etkisini sürdürdüğü Ermenistan siyaseti, yeni bir istifayla sallandı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini duyurdu.

PAŞİNYAN-SARKİSYAN ÇEKİŞMESİ

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın istifasına sebep olan Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğini sürdürdüğü Sivil Sözleşme Partisi arasında büyük çekişme vardı.

Sarkisyan ailesini diktatörlükle suçlayan Paşinyan’ın partisi, Karabağ Savaşı’ndan sonra darbe girişiminin gölgesinde gittiği erken seçimden galibiyetle çıkmıştı. Buna göre Sivil Sözleşme Partisi, oyların 53,92’sini alarak birinci olmuştu.

Sarkisyan ailesi SSCB'nin dağılmasından beri Rusya'ya yakın bir politika izlerken, Paşinyan, Batı yanlısı ve Rusya’ya mesafeli politikasıyla biliniyor.
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