Kadıköy Belediyesi tarafından imza kampanyası başlatıldı

DESTEK ÇAĞRISI BÜYÜYOR





İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı atıl durumda bırakılan 6 istasyon binasının müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürmek üzere Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmesi çağrısında bulunmuştu.Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı istasyonlarına dair çağrısını yineleyen Odabaşıbir imza kampanyası başlattı. Odabaşı kampanyaya çağrı videosunda “Koruma statüsünde bulunan altı tarihi istasyon, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önce işlevsizleştirilerek, ardından da yıkıntı halinde birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanıyor. Biz Kadıköylüler olarak tarihi tren istasyonlarımızın birilerine peşkeş çekilmesine; Haydarpaşa Gar mücadelesinde de gösterdiğimiz gibi, kent hafızamızın bu şekilde yok edilmesine asla izin veremeyiz, vermeyeceğiz! Tam da bu yüzden, Kadıköy Belediyesi olarak, her bölgenin istasyonunu o bölgede yaşayan komşularımızın görüşlerini alarak müze, kütüphane, kültür veya sosyal yaşam merkezi haline getirmeye talibiz! Bugün change.org üzerinden başlatmış olduğumuz bu imza kampanyası ile sizleri de bu süreçte Kadıköy Belediyesi’nin yanında durmaya davet ediyoruz. Ve bir kez daha yineliyoruz: Tarihi tren istasyon binaları halkındır!” ifadelerini kullandı.Odabaşı’nın çağrısına siyasetçileri ve sanatçılardan destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesaplarından “İstasyon binaları halkındır! Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy halkı adına bu binalara talip. Dayanışmayı büyütüp, destek olmak da hepimizin görevi.” dedi. Şair, Yazar, Oyuncu Sunay Akın “Her yer işgal altında. Ağaçlara, çocuklara, yaşlılara yer yok. Bu çıkarcılığın, rantçılığın önüne geçmemiz gerekiyor. Yeter artık.” sözleriyle destek verdi. Athena Müzik Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz’un da twitter hesabından “Bir tane İstanbul var, İstanbul’un tarihi yapılarını korumak çok önemlidir. Fakat bir de o yapıların orijinalliklerini sabit tutarak hayatımızın içinde onları yaşayabilmek, eşsiz bir duygudur. Tren istasyonları Halkındır!” paylaşımı yaptı.