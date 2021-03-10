Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan’da gerginlik yeniden tırmandı /10 Mart 2021 18:56

Ermenistan’da gerginlik yeniden tırmandı

Ermenistan hükümetinin, Cumhurbaşkanının onaylamamasına rağmen Genelkurmay Başkanını görevden alması üzerine ülkede bir süredir yaşanan siyasi kriz yeniden alevlendi. Ordu bir kez daha başbakanın istifasını istedi.

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Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile ordu arasındaki güç mücadelesinde belirleyici bir aşamaya gelindi. Erivan Hükümeti çarşamba günü Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın onaylamamasına rağmen Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alındığını duyurdu. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanının öngörülen süre içerisinde Genelkurmay Başkanının görevden alınmasına ilişkin kararı imzalamadığı belirtilerek, bunun üzerine hükümetin aldığı kararın kesinlik kazandığına dikkat çekildi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Ofisi, hükümetin bu kararına itiraz ederek, konunun Anayasa Mahkemesi'ne aktarıldığını bildirdi.

Rus Haber Ajansı TASS, bu gelişmeler üzerine Ermenistan Ordusu'nun Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik yeniden istifa çağrısında bulunduğunu duyurdu.

Gasparyan'ın yerine Davutyan 
Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın tartışmalı bir şekilde görevinden alınmasının ardından Başbakan Paşinyan'ın bu göreve Korgeneral Artak Davutyan'ı aday gösterdiği bildirildi. Ermenistan hükümet sözcüsü Çarşamba günü AFP haber ajansına verdiği demeçte, Başbakan Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan yeni Genelkurmay başkanının atamasını onaylamasını istediğini belirtti. 

Karabağ anlaşması tartışmaları
 

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 9 Kasım'da Azerbaycan ile imzalanan ateşkes anlaşması nedeniyle muhalefetin ve ordunun istifa baskısı altında bulunuyor. Ordu geçtiğimiz şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını talep eden bir bildiri yayınlamıştı. Paşinyan ise bildiriyi askeri darbe girişimi olarak tanımlıyor ve istifaya yanaşmıyor.

Ermenistan’da Paşinyan’ın istifası talebiyle aylardır eylemler düzenleniyor. Protestolar geçen kasım ayında Azerbaycan’la imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından başlamıştı. Muhalefet, 9 Kasım'da Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan ile imzalanan ve Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'da büyük toprak kaybına uğratan ateşkes nedeniyle Paşinyan'ı "vatan hainliği" ile suçluyor.

Muhalifler, altı hafta süren ve binlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmaları sonlandıran ateşkes için, "Paşinyan daha erken bir aşamada ateşkese yanaşmış olsaydı toprak kaybı bu kadar büyük olmayacaktı" eleştirisinde bulunuyor. Eleştirilerin odağındaki Paşinyan ise istifa taleplerini geri çevirerek görevine devam edeceğini belirtmişti.
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