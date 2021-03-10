UEFA’nın şike listesinde Türkiye’den 4 takım var









UEFA şike yapan ve cezaları CAS tarafından onaylanan kulüpleri açıkladı. Açıklanan listede kulüplerin aldığı cezalara da yer verilirken Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Eskişehirspor’un da yer alması dikkat çekti.





Konunun tekrar gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada kısa sürede yaklaşık 70 bin tweet atıldı.





UEFA Resmi web sitesinden 2019 yılında da şikeden ceza alan kulüp ve kişilerin listesini yayınlamıştı.





‘2010-2011 sezonunda yapılan şikenin failleri 2014’te kesinleşti’





Avukat Atilla Dilaver ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “2010-2011 Sezonunda yapılan şikenin GERİ ALINAMAZ ŞEKİLDE FAİLLERİ 2014’DE KESİNLEŞTİ. UEFA yayınladığı ŞİKE YAPAN KULÜPLER LİSTESİNDE bu takımlara yer verdi. 7 yıldır taraftarını “komplo, kararı kaldıracağız, tazminat alacağız” diye kandıran bir takım kişiler var. UEFA Turnuvalarına katılma hakkı elde ettiğinde bu listeye Gençlerbirliği de eklenecek” ifadelerini kullandı.