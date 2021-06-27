Ermenistan'da seçimin sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye'de yer alan haber göre Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı resmi sonuçlara göre ülkede düzenlenen erken seçimlerin galibi, Ermeni güçlerin kısmen geri çekilmesi ile sonuçlanan Karabağ çatışmalarının sona ermesinden beri istifa baskısı altında olan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’ın partisi oldu.





Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu, ülkede 20 Haziran’da düzenlenen erken seçimlerin resmi sonuçlarını açıkladı. Seçim Komisyonu yetkililerinin açıklamasına göre Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’ın partisi Sivil Sözleşme, oyların yüzde 53.91’ini aldı ve seçimlerden birinci parti olarak çıktı.





Eski devlet başkanı Robert Koçaryan’ın partisi ise oyların sadece yüzde 21.9’unu alabildi. Koçaryan, Paşinyan’ın seçimlerdeki en önemli rakibi olarak görülüyordu.





Resmi sonuçlara göre eski devlet başkanı Serj Sarkisyan ve eski ulusal güvenlik servisi başkanı Artur Vanetsyan’ın partilerinin oluşturduğu ittifak ise yüzde 5.22 oy aldı.





Seçimlerde yer alan diğer partilerin oylarıysa seçim barajının altında kaldı. Seçim barajı partiler için yüzde 5, beraber seçime giren ittifaklar içinse yüzde 7.





Bunun yanında seçimlere katılım oranı yüzde 49.39 olarak açıklandı. Bu oran, 1 milyon 281 bin 997 seçmene tekabül ediyor.





Ermenistan’da, seçimlerle belirlenen parlamento üyeleri beş yıl için seçiliyor. Seçim sonuçlarına göre yeni Ermenistan parlamentosunda minimum 101 milletvekili yer alacak. Daha önceki parlamentoda 132 milletvekili vardı.





Ermenistan’da hükümet kurma ve başbakan adayını belirleme hakkı, parlamentoda çoğunluğu elinde tutan partiye ait.





Parlamento tarafından aday gösterilen başbakanı devlet başkanı atıyor. Başbakanın atanmasının ardından 15 gün içinde hükümetin kurulması gerekiyor.





Ermenistan’da erken seçimlerin düzenlenmesi, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben, dönemin Başbakanı Paşinyan’ın Karabağ’da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesi ile başlayan siyasi krizi izlemişti.





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