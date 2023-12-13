Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP'li vekil Faruk Koca'nın saldırdığı Halil Umut Meler taburcu edildi /13 Aralık 2023 10:59

Eski AKP'li vekil Faruk Koca'nın saldırdığı Halil Umut Meler taburcu edildi

Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi

SHABER3.COM

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından eski AKP'li vekil ve istifa eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Pazartesi akşamı oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrasında yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Hastane çıkışı demeç vermeyen FIFA kokartlı hakem, aracına binmeden önce el sallamakla yetindi. Meler'in polis eşliğinde kara yoluyla İzmir'e gideceği öğrenildi.

Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, "Hakemimizi taburcu ettik. Gayet iyi, moralli. Gittiği yerde de kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki şişlik dışında herhangi sorunu kalmadı. Hocamıza sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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