Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu kaçakçısı daha İstanbul'da yakalandı /13 Aralık 2023 11:04

Kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu kaçakçısı daha İstanbul'da yakalandı

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan "Kafes-19" operasyonuyla yakalandı.

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Interpol tarafından aranan  uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir kişi İstanbul'da yakalandı. 

Türkiye  İçişleri Bakanı Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul’da yapılan “Kafes-19” operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmayla "Kafes-19" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı.
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