Kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu kaçakçısı daha İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir kişi İstanbul'da yakalandı.





Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul’da yapılan “Kafes-19” operasyonuyla yakalandığını duyurdu.





İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmayla "Kafes-19" operasyonu düzenlendi.





Operasyonda, uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı.