Brooklyn Nine-Nine dizisinin yıldızı Andre Braugher hayatını kaybetti

"Brooklyn Nine-Nine", "Homicide: Life on the Street", "Men of a Certain Age" ve "Glory" gibi TV yapımlarının yıldızı Andre Braugher 61 yaşında hayatını kaybetti.





Menajeri Amerikalı aktörün bir süredir rahatsız olduğunu duyurdu.





Braugher kariyeri boyunca canlandırdığı polis memuru karakterleriyle tanındı, hem drama hem de komedi yapımlarında oynadı.





Chicago’da doğan aktör, Stanford Universitesi’nden mezun olduktan sonra The Juilliard School’da drama eğitimi aldı.





1992'den 1998'e kadar yayımlanan NBC dizisi "Homicide: Life on the Street"te canlandırdığı Dedektif Frank Pembleton rolüyle Emmy kazandı.