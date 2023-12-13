Brooklyn Nine-Nine dizisinin yıldızı Andre Braugher hayatını kaybetti

"Brooklyn Nine-Nine", "Homicide: Life on the Street", "Men of a Certain Age" ve "Glory" gibi TV yapımlarının yıldızı Andre Braugher 61 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Amerikalı aktörün bir süredir rahatsız olduğunu duyurdu.

Braugher kariyeri boyunca canlandırdığı polis memuru karakterleriyle tanındı, hem drama hem de komedi yapımlarında oynadı.

Chicago’da doğan aktör, Stanford Universitesi’nden mezun olduktan sonra The Juilliard School’da drama eğitimi aldı.

1992'den 1998'e kadar yayımlanan NBC dizisi "Homicide: Life on the Street"te canlandırdığı Dedektif Frank Pembleton rolüyle Emmy kazandı.

Braugher 2013 ve 2021 yılları arasında yayımlanan Fox-NBC sitcom'u Brooklyn Nine-Nine'daki Yüzbaşı Raymond Holt rolüyle de öne çıktı. Bu rolüyle daha geniş kitlelerce tanınan Braugher, dört kez de Emmy'e aday gösterildi.





Afro-Amerikan bir asker birliğine katılan bir karakteri canlandırdığı 1989 yapımı Glory isimli filmde Brougher'ın rol arkadaşı Denzel Washington, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ı kazanmıştı.





Glory, Braugher’ın rol arkadaşı Denzel Washington’a En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ı kazandırmıştı.





Braugher, 30 yıllık kariyeri boyunca toplam 11 kez Emmy'ye aday gösterildi





'Aramızdan çok erken ayrıldın'

Brooklyn Nine-Nine'ın başrol oyuncusu Terry Crews, Braugher'ın ölümü sonrasında Instagram'da yaptığı bir paylaşımda şunları yazdı:





“Seni tanımaktan, seninle gülmekten, seninle çalışmaktan ve yeri doldurulamaz yeteneğini izleyerek sekiz muhteşem yılı paylaşmaktan onur duyuyorum.





"Aramızdan çok erken ayrıldın. Bana çok şey öğrettin. Seni tanıma deneyimim için sonsuza kadar minnettarım.





"Bana iyi yaşanmış bir hayatın neye benzediğini gösterdin.”





Brooklyn Nine-Nine'ın diğer yıldızı Chelsea Peretti de Instagram hesabında, "Seninle böyle bir yolculuğa çıktığım için sonsuza kadar şanslıyım" ifadelerine yer verdiği bir mesaj paylaştı.