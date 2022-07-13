Samanyolu Haber /Gündem / Eski arkadaşlarınızı aramak mutlu ediyor /13 Temmuz 2022 11:30

Eski arkadaşlarınızı aramak mutlu ediyor

Aylarca hatta yıllarca konuşmadığınız bir arkadaşınızla iletişim kurmak için telefonu elinize almak veya bir mesaj göndermek göz korkutucu olabilir, ancak tereddüt etmeyin. Bu jest düşündüğünüzden çok daha fazla takdir edilebilir.

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ABD’deki Pittsburgh, New Jersey ve Kansas üniversitelerinden araştırmacılar, birçok insanın arkadaşlarına “öylesine” bir mesaj göndermeyi garip bulacağından korktuğunu ve “bu endişenin onları adım atmaktan alıkoyabileceğini” buldu.

Times’ta yer alan habere göre, araştırmada, çoğumuzun, özellikle “onlarla uzun bir süre etkileşime girmedikten sonra” bir arkadaşımızla teması çok takdir ettiğimiz ortaya çıktı ve bunun, pandemi sırasında temas eksikliğinden etkilenen dostlukları yeniden alevlendirmek isteyenler için iyi bir haber olduğuna dikkat çekiliyor.


“İNSANLAR TEMELDE SOSYAL VARLIKLARDIR”
Araştırmacılar, uzun zaman önce iletişiminizi kaybettiğiniz kişilerle tekrar iletişim kurmanın değerli olduğunu öne sürüyorlar.

Journal of Personality and Social Psychology’de yayınlanan araştırma, “İnsanlar temelde sosyal varlıklardır ve başkalarıyla bağlantı kurmaktan zevk alırlar” diyor.

Yapılan deneyde, 109 katılımcıdan “sosyal çevrelerinde bir süredir etkileşim kurmadıkları birine” küçük bir hediyeli veya hediyesiz bir not göndermeleri istendi. Diğer kişiyle iletişime geçilmesinden ne kadar memnun olacağını yedi üzerinden derecelendirdiler. Alıcılara ayrıca mesajı almaktan ne kadar memnun oldukları da soruldu.

Araştırmacılar, gönderilen notların yüksek derecelerle değerlendirildiğini, cevap verenlerin de onları arayanları takdir ettiğini ortaya çıkardı.
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