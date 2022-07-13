Petrol fiyatları psikolojik sınırın altını gördü!

Benzin ve motorin fiyatları petrol fiyatları ile yön buluyor. Brent petrolün 100 dolar psikolojik bandının altına inmesi sonrası, sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin fiyatı için indirim beklentisi oluştu.





BRENT PETROL 100 DOLAR PSİKOLOJİK SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ





Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçılarından olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.





