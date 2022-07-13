Trump'ın eski danışmanından darbeye yardım itirafı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bir önceki başkanı Donald Trump'ın bir dönem danışmanlarından olan John Bolton, dış ülkelerde darbelerin planlanmasına destek verdiğini itiraf etti.





ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CNN televizyonunda katıldığı bir programda, "Burada (ABD'de) değil ama bilirsiniz başka yerlerde darbe planlamaya yardım eden bir insan olduğum için bu çok fazla vakit aldı" ifadelerini kullandı.





2018-2019 seneleri arasında Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak çalışan Bolton, hangi hükümetlerin devrilmesi için darbe planlanmasına yardım ettiğine dair bir bilgi paylaşmadı, ancak görevdeyken ABD ordusunun Venezuela'ya müdahale etmesi fikrine destek verdiği biliniyor. Yoksulluk ve şiddet olaylarının yaşandığı Venezuela'da Maduro yönetimine karşı 2019'da büyük kitlesel eylemler gerçekleşmiş, muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidarına karşı kendini oluşturulacak geçici hükümetin devlet başkanı olarak ilan etmişti. Ancak Guaido Batı ülkeleri tarafından desteklense de Venezuela halkının geneli tarafından benimsenmiş değil. Maduro ülkesinde halen devlet başkanlığı görevini yürütüyor.





"Kongre baskını Trump'ın bir düşünceden diğerine atlaması sonucu gerçekleşti"

ABD'de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre binası baskınına ilişkin soruları da yanıtlayan Bolton, bu baskının o zaman başkan olan Trump'ın, "bir düşünceden diğerine atlaması" sonucu gerçekleştiğini söyledi. Bu baskının ABD demokrasisine bir saldırı olduğu yorumlarına da değinen Bolton, "Bu baskın demokrasimize karşı bir saldırı değildi. Bu, Donald Trump’ın, Donald Trump’ı korumasıydı; hayatta bir defa yaşanacak bir durum" söyleminde bulundu.





"Sonuçta o (Trump), Capitol Hill'deki isyancıları (Kongre binasını basmaları için) serbest bıraktı" diyen John Bolton, "Bu konuda bir şüphe yok. Ancak Anayasayı alt etmek, daha fazla zaman kazanmak, olayı eyaletlere yeniden göndermek, durumun (seçimlerin) yeniden yapılmasını sağlamaya çalışmak için değil" dedi.

6 Ocak 2021'de ABD'nin başkenti Washington'daki Capitol Hill binasında bulunan Amerikan Kongresi'nde senatörler ve milletvekilleri Joe Biden'ın başkanlık zaferini tescil etmek için bir araya gelmiş; ülkenin dört bir yanından gelen aşırı sağcı gruplarsa, dönemin ABD Başkanı Trump'ın iddiaları doğrultusunda Biden'ın 2020 ABD başkanlık seçimlerini çaldığına inanarak iddia edilen "hırsızlığı durdurmak" amacıyla Kongre binasını basmış ve Biden'ın zaferinin resmileşmesini durdurmaya çalışmıştı. Washington'daki isyanda dört Trump destekçisi ve bir polis memuru ölmüş, 140 polis de yaralanmıştı.

Bolton'un bu açıklamaları, 6 Ocak baskınını soruşturan komisyonun Trump ve Trump'la ilintili insanların bu saldırıyı planlayıp planlamadıkları veya saldırının gerçekleşmesi için destek verip vermediklerini belirlemeye çalıştığı bir dönemde geldi.







