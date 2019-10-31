Samanyolu Haber /Gündem / Eski bakan Amiklioğlu hayatını kaybetti /31 Ekim 2019 14:28

Eski bakan Amiklioğlu hayatını kaybetti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 19'uncu Dönem Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu bugün sabah saatlerinde Ankara'da hayatını kaybetti.

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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu bugün Ankara Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Amiklioğlu uzun yıllar Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Persornel ve İdari İşler Genel Müdürlüğü, Mali İşler Genel Müdürlüğü, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşteşarlığı görevlerinde bulundu. 

19’uncu Dönem Çorum Milletvekili olan Amiklioğlu, 51’inci hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini ifa etmişti. 

Eski Bakan Amiklioğlu, Doğan Holding'in Ankara temsilciliği görevini de üstlenmişti.

Mustafa Ateş Amiklioğlu’nun cenazesi yarın Bilkent Ahmet Akseki Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip İncek Mezarlığında toprağa verilecek. 

Amiklioğlu evli ve iki çocuk babasıydı.
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