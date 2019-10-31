Ankara'ya vergi kaçakçılarını koruduğu suçlaması

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) girişimi ile hayata geçirilen mekanizmaya göre, yaklaşık 100 ülke banka kişi ve kurumlara ait mali hesap bilgilerinin karşılıklı olarak paylaşılmasını taahhüt etmişti. Ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört ülke bilgi değişimini taahhüt etmesine rağmen gereken koşulları yerine getirmedi.

Soru önergesine verilen yanıta göre Türkiye'nin yanı sıra Afrika ülkelerinden Gana, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan Niue adası ile Karayiplerdeki Sint Maarten koşulları yerine getirmeyen ülkeler arasında bulunuyor.





Maliye Bakanlığı soru önergesinde, bu dört ülkenin de "Otomatik mali hesap bilgileri değişimi için gereken bilgi ve onayları OECD bünyesindeki koordinasyon kurulu sekreterliğine ulaştırmadığını” aktardı.





Siyasi hesap iddiası





Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin aile bağları ve iş ilişkileri nedeniyle Türkiye ile sıkı bağlantıları bulunuyor. Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, Türkiye'nin bu bilgileri paylaşmamasının arkasında siyasi bir hesap bulunduğunu savundu. Kamu yayıncılık kuruluşu Hessische Rundfunk'a (HR) konuşan Akbulut, "AKP böylelikle Almanya'da vergi kaçakçılığı yapan Türk vatandaşlarını korumuş oluyor. Bunun karşılığında da seçimlerde AKP'ye destek bekliyor” dedi. Akbulut, Erdoğan'ın seçim vaadi olarak vatandaşlarını dış ülkelerin mali kurumlarından koruma sözü verdiğini ifade etti.





HR'nin konuyla ilgili haberinde Türk hükümetinin gereken koşulları sağlamak için çalışmaları sürdüğü de kaydedildi.





"Kara para aklama faaliyetleri aydınlatılabilir”





Alman Vergi Sendikası Başkanı Thomas Eigenthaler ise Türkiye'nin bilgi değimi yapmamasının vergi gelirlerinde büyük bir açığa yol açmayacağını belirtti. Buna rağmen Türkiye'den gelecek bilgilerin önem taşıdığını kaydeden Eigenthaler, "Maliye memurları, Türkiye'den gelecek bilgilerle Almanya'daki kara para aklam faaliyetlerini aydınlatabilir” dedi.