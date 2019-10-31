Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) orman yangınlarının araştırılması için verilen teklifin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarıyla reddedilmesi üzerine manidar bir mesaj yayımladı.





SEVİM: BİR ŞEYLER ORTAYA ÇIKMASIN DİYE Mİ REDDEDİLİYOR?





Sevim şahsi Twitter hesabında, "Merak ediyorum. Bu önergeler neden reddediliyor? Bir şeyler ortaya çıkmasın diye mi? Yoksa sadece, önerge sahibi muhalefet diye mi?" sorusunu yöneltti.





"Görünen o ki, milliyetçi muhafazakar iktidar için sayılı günler tükendi." diyen Sevim, Tahminin o ki bunu kendileri de biliyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor.” ifadelerini kullandı.





"AKP KENDİSİNE OY VERENLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"





Sevim şunları dile getirdi: "Yol, kaldırım gibi çalışmalarla makyajda başarılı ancak ekonomi, adalet, eğitim, dış politika gibi temeli teşkil eden çalışmalarda ise son derece başarısız olan, kendisine oy veren seçmeni dahi hayal kırıklığına uğratan iktidar ve ortağı aynı zamanda inanılmaz tutarsız bir yönetim ortaya koydular."