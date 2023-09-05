Samanyolu Haber /Politika / Eski bakan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti /05 Eylül 2023 19:34

Eski bakan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yapmıştı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Necmettin Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Cevheri, 2023 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

NECMETTİN CEVHERİ KİMDİR?

Necmettin Cevheri, 1930 yılında Şanlurfa’da dünyaya geldi. 1965’de siyasete giren ve yıllarca Süleyman Demirel ile birlikte politika yapan Cevheri, 30 yıl süreyle TBMM’de Milletvekilli olarak bulundu.

Turizm, Adalet, Tarım ve Devlet Bakanlıklarının yanı sıra Başbakan Vekilliği de yapan 92 yaşındaki Cevheri, Tansu Çiller hükümetlerinde de bakanlık görevinde bulunmuştu.

Güneydoğu ve Şanlıurfa’nın köklü bir ailesinden olan Necmettin Cevheri’nin babası Hacı Ömer Cevheri de Kurtuluş Savaşı'nda Urfa'nın düşman işgalinden kurtarılmasında önemli rol  oynamış ve Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ile ödüllendirilmişti. Necmettin Cevheri’nin oğlu İbrahim Cevher Cevheri ile yeğeni Sabahattin Cevheri de milletvekilliği yapmıştı.
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