'Erdoğan, Putin'i tahıl anlaşması için ikna edemedi'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Putin’in toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamasında Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dondurulmasına mecbur bırakıldıklarına yönelik sarf ettiği cümleler gazetelerdeki ana ekseni oluşturdu. Gazeteler, anlaşmanın uzatılması konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını vurguladı.



İş dünyası haberlerinin yer aldığı Kommersant gazetesi, Putin'in sözlerine yorum yaparak "Her şey çok açıktı. Anlaşma yok ve olmayacak da. Çünkü kimse Rusya’nın koşullarını yerine getirmeye niyetli değil" ifadelerine yer verdi.



Popüler günlük gazete Moskovsky Komsomolets de "Erdoğan'ın Vladimir Putin'i Ukrayna ile tahıl anlaşmasına dönmesi için ikna edemediğini" belirtti.



'Erdoğan önceki anlaşmalara sadık kalmadı'



5 Eylül sabahında Rus TV kanallarında görüşmelere ilişkin çok fazla haber yer almadı.



Türk bir kaynağa dayanan RIA Novosti haberine atıfta bulunan devlet kontrolündeki Rossiya 1 kanalı, Soçi'deki tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin ayrıntılarının diplomatik kanallar aracılığıyla Batı'ya bildirileceğini belirtti.



Haberdeki kaynak, Türk tarafının Karadeniz tahıl girişiminin çalışmalarını yeniden başlatma çabalarını sürdüreceğini söyledi.



Devlet kontrolündeki Kanal 1, Putin ve Erdoğan'ın görüşme ardından yaptıkları açıklamalardaki ana noktaları tekrarladı. Rusya'nın öne sürdüğü koşulların "tamamen" yerine getirildiği zaman anlaşmayı yeniden canlandırmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasına vurgu yapıldı.



Ayrıca, Rusya'nın bir milyon ton tahılın Türkiye'de işlenmesini ve Katar'ın yardımıyla en yoksul Afrika ülkelerine taşınmasını düzenlemeye hazır olduğuna dair açıklamasına da dikkat çekildi.



Görüşmelerden önce, Rus devlet televizyonunun güncel konuları ele alan tartışma programlarında şüpheci bir yaklaşım vardı.



Rossiya 1'in 60 Dakika programının sunucularından Olga Skabeyeva, Erdoğan'ın önceki anlaşmalara sadık kalmadığını ve güvenilir olmadığını öne sürdü.



'Başka birilerine boyun eğdirildi'



Savaş yanlısı yorumcular, Putin-Erdoğan görüşmesinde anlaşma çıkmamasından memnun.



Önde gelen askeri yorumcu Yuri Podolyaka, Telegram'da 1,4 milyon kişi tarafından görülen bir gönderisinde Ukrayna'nın, Rusya'nın tahıl anlaşmasına zorlanması yönündeki beklentilerinin nasıl ters teptiğinden bahsetti.



Podolyaka, "Devlet başkanımızın açıklamalarına göre söyleyebiliriz ki, başka birilerine boyun eğdirildi” dedi.



Savaş blogcusu Boris Rozhin de görüşmelerin Türkiye yerine Rusya'da yapıldığına dikkat çekerek, Rusya'nın Türkiye'yi "boyun eğmeye zorladığını" iddia etti.



Anlaşmaların olmayacağına yönelik kamuoyuna yapılan açıklamaları olumlu bir gelişme olarak tanımlayan Rozhin, "Dün ilginçtir ki bazı insanlar 'tahıl anlaşması' yeniden canlandırılacak diye bekliyorlardı. Şimdi ise 'İnanabiliyor musunuz, Putin pes etmedi' diye itiraflarda bulunuyorlar" değerlendirmesinde bulundu.



Muhtemelen bazı perde arkası anlaşmalarının yapıldığını belirten Rozhing, “Türk liderin yatağan bıçağıyla Rusya’yı arkadan bıçaklayabileceğini” öne sürerek “Erdoğan'a karşı dikkatli olunması gerektiğini” ifade etti.



Savaş yanlısı blog yazarlarından German Kulikovsky'ye ait Starshe Eddy kanalı, "tahıl anlaşmasının uzatılması için Ukrayna'nın liman altyapısının yok edilmesinin çok önemli olduğunu" iddia etti. Kanalda, Afrikalılara gönderilecek Ukrayna tahılının böylelikle Rus limanları aracılığıyla ulaştırılabileceğine yönelik değerlendirmeler yer aldı.