Samanyolu Haber /Spor / Eski Fenerbahçeli yıldız bıçaklı saldırıya uğradı: Saldıran kişi de eski futbolcu /05 Şubat 2024 23:14

Eski Fenerbahçeli yıldız bıçaklı saldırıya uğradı: Saldıran kişi de eski futbolcu

İki farklı dönemde Fenerbahçe Beko forması giyen Nemanja Bjelica’nın eski futbolcu Nikola Petkovic tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı aktarıldı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Profesör lakaplı Nemanja Bjelica’nın bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.

Sırp medyasının aktardığına göre, Bjelica, kariyerinin büyük bir bölümünü Kızılyıldız’da geçiren eski futbolcu Nikola Petkovic tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki bir çocuk parkında Bjelica’yı hedef alan Petkovic’in, “Aileni, çocuklarını, eşini ve seni öldüreceğim. Tüm paranı alacağım” şeklinde tehdit savurduğu aktarıldı.

Saldırının amacıyla ilgili bir bilgi verilmezken Bjelica’nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Sırp forvet Nemanja Bjelica, 2013-2015 ve 2022-2023 yılları arasında Fenerbahçe Basketbol Takımı’nda forma giydi.

2 YIL FENER FORMASI GİYDİ, NBA’DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2014-2015 EuroLeague sezonunda MVP olan Bjelica, NBA’ye gitti ve NBA’de 8 yıl forma giydi.

Bjelica, Golden State Warriors ile 2021-2022 NBA sezonunda şampiyonluk yaşadı.
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