Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon gözaltına alındı





Sturgeon neden gözaltına alındı? SNP'ye yapılan bağışların harcanmasına ilişkin iki yıldır devam eden soruşturma kapsamında Sturgeon Pazar günü gözaltına alındı, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Eski İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı'na herhangi bir suçlama yönelilmedi.

Eski SNP Teşkilat Başkanı olan eşi Peter Murrell de Nisan ayında gözaltına alınarak ifade vermiş, ardından serbest bırakılmıştı.

Sözcüsü, Sturgeon'un Pazar günü önceden belirlendiği şekilde ifade vermek üzere bugün emniyete gittiğini doğrulamıştı.

Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, daha önce liderliğini yaptığı İskoç Ulusal Partisi'ne (SNP) yapılan bağışların harcanmasına ilişkin soruşturmada ifade verdi. İskoçya polisi, herhangi bir suçlama yöneltmediği Sturgeon’ı daha sonra serbest bıraktı. Soruşturma sürüyor.