Samanyolu Haber /Dünya / Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon gözaltına alındı /12 Haziran 2023 02:09

Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon gözaltına alındı

İskoçya'nın eski Başbakanı Sturgeon'un sözcüsü "Nicola Sturgeon pazar günü, İskoçya Polisi ile yapılan bir anlaşma uyarınca, ifade verdi ve sorgulanıp gözaltına alındı" dedi.

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Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, daha önce liderliğini yaptığı İskoç Ulusal Partisi'ne (SNP) yapılan bağışların harcanmasına ilişkin soruşturmada ifade verdi. İskoçya polisi, herhangi bir suçlama yöneltmediği Sturgeon’ı daha sonra serbest bıraktı. Soruşturma sürüyor.

Sturgeon neden gözaltına alındı?
SNP'ye yapılan bağışların harcanmasına ilişkin iki yıldır devam eden soruşturma kapsamında Sturgeon Pazar günü gözaltına alındı, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Eski İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı'na herhangi bir suçlama yönelilmedi.

Eski SNP Teşkilat Başkanı olan eşi Peter Murrell de Nisan ayında gözaltına alınarak ifade vermiş, ardından serbest bırakılmıştı.

Sözcüsü, Sturgeon'un Pazar günü önceden belirlendiği şekilde ifade vermek üzere bugün emniyete gittiğini doğrulamıştı.
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